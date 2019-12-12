ВСК запустила пилотную программу по страхованию пластических хирургов

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Страховая компания ВСК разработала программу по страхованию ответственности пластических хирургов. Пилотный проект рассчитан на членов Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ), это более 800 специалистов, сообщила ТАСС руководитель проектов Центра корпоративного страхования ВСК Майя Агаджанова.

"Пилотный проект рассчитан на членов РОПРЭХ, это более 800 ведущих специалистов Российской Федерации. На этапе пилотного запуска на страхование будут приниматься только члены профессионального объединения со стажем работы по специальности не менее трех лет", - сказала Агаджанова.

По её словам, актуальность пилотного проекта вызвана ростом в РФ числа исковых требований пациентов к врачам, в основном, хирургам, акушерам-гинекологам и анестезиологам. Так, в 2018 году в Следственный комитет поступило 6,5 тыс. жалоб на действия медиков, возбуждено было 2,029 тыс. уголовных дел, при этом до суда дошли только 300 дел о врачебных ошибках.

"Зарубежный опыт исковых требований пациентов иллюстрирует значимые суммы компенсаций по искам. Ежегодный объем выплаченных пациентам сумм в США, к примеру, составляет более $5 млрд. Средние расходы пластического хирурга на страхование ответственности при этом составляют до 30% от годового дохода", - сказала Агаджанова.