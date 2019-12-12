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Председатель Конституционного суда отметил рост числа нарушений социальных прав граждан

Валерий Зорькин сообщил, что в год в суд в целом поступает примерно 14-15 тыс. жалоб и обращений

НОВО-ОГАРЕВО, 12 декабря. /ТАСС/. Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин отметил рост числа нарушений социальных прав граждан. Об этом он заявил на встрече президента РФ Владимира Путина с судьями КС по случаю Дня Конституции России.

"Мы действуем не по собственной инициативе, а когда к нам обращаются граждане, юридические лица, госорганы. В год примерно получается 14-15 тыс. жалоб и обращений, и можно посмотреть срез проблем, которые возникают в практике законодательства и практике правоприменения. И здесь социальные права в последнее время выдвигаются на первый план", - сказал он.

По словам председателя КС РФ, поступают жалобы как от трудящихся, в том числе пенсионеров, так и от работодателей. "Суд здесь находится в деликатном положении. Наша задача - чтобы не получился перевес и неадекватная защита одних в ущерб другим", - сказал Зорькин.

Говоря о случаях резкой критики со стороны СМИ в отношении отдельных решений КС, председатель отметил, что "Конституционный суд всегда оказывается неправ перед одной из сторон - нельзя всем понравиться, приходится набираться решимости и не реагировать на очень критические оценки".

"Мы считаем, что не должен суд сам себя оценивать и доказывать, что он был прав или не прав. Но в целом наш настрой по отношению к СМИ - это открытость. Достаточно сказать, что трансляции наших заседаний идут в интернет", - добавил Зорькин.

Соблюдение конституционных прав

Зорькин при этом отметил, что Россия с точки зрения соблюдения конституционных прав граждан выглядит лучше по сравнению с рядом других стран.

Он отметил, что "работа Конституционного суда РФ аналогична зарубежным коллегам". "Я уверен, что Конституционный суд РФ по своим правовым позициям и уровням текстов идет вровень с передовыми конституционно развитыми государствами. Более того, я хотел бы подчеркнуть, что Россия с точки зрения защиты конституционных прав, может быть, даже лучше выглядит по сравнению с другими государствами, в том числе и западно-европейскими", - сказал Зорькин.

Он пояснил, что, в частности, в России "граждане имеют право непосредственно обращаться в КС, не через другие суды, а прямо сами, эта мера есть не во всех государствах Европы". По словам Зорькина, такая практика положительно сказывается на работе, потому что суд в основном через граждан получает информацию о проблемах в тех или иных законах, которые на практике приводят к тому, что нарушаются конституционные права россиян.

Кроме того, по словам председателя КС, в России "вполне хорошо налажен механизм исполнения решений Конституционного суда". В ряде случаев постановления суда приводят к поправкам в законодательство.

Теги
Россия
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