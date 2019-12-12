{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Подготовка к 75-летию Победы

Волонтеры в Петербурге запишут воспоминания ветеранов ВОВ в преддверии 75-летия Победы

В рамках стартовавшей в сентябре акции "Воин Победы" волонтеры посетили уже более 300 ветеранов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Студенты-волонтеры и социальные работники в преддверии 75-й годовщины Победы посетят всех ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Санкт-Петербурге, и запишут их воспоминания о военном времени. В рамках акции "Воин Победы", стартовавшей в сентябре, они посетили уже более 300 человек, рассказал на пресс-конференции в четверг председатель комиссии по молодежной политике, патриотическому воспитанию и спорту Общественной палаты города Владимир Шамахов.

Спецпроект на тему
"Ах, война, что ж ты сделала, подлая...": как изменилась жизнь СССР после начала ВОВ Фотографии корреспондентов ТАСС 1930-х и 1940-х гг.

"Проводится акция "Воин Победы". С сентября студенты нашего города посещают по утвержденному графику всех 7044 участников войны, которые в настоящее время проживают в нашем городе. Они с ними встречаются, общаются, помогают, вручают им диск с песнями военных лет и записывают воспоминания, где они встретили День Победы. Посещено уже более 300 участников войны, и до наступления мая будет посещен, подчеркиваю, каждый", - сказал Шамахов на пресс-конференции, посвященной итогам работы Общественной палаты Петербурга за 2019 год.

Он отметил, что инициатива проекта зародилась в стенах Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, его поддержали большинство вузов города. Акция организована совместно с комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга.

Собранные студентами материалы пройдут литературную обработку и впоследствии будут опубликованы в электронном Сборнике воспоминаний о Великой Отечественной войне, презентация которого состоится в преддверии 75-летия Победы.

Теги
РоссияВеликая Отечественная войнаСанкт-ПетербургПодготовка к 75-летию Победы
Реклама на ТАСС
Авиасообщение между Волгоградом и Астраханью в 2020 году возобновится
Полеты не осуществлялись на протяжении 30 лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС