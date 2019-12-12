Волонтеры в Петербурге запишут воспоминания ветеранов ВОВ в преддверии 75-летия Победы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Студенты-волонтеры и социальные работники в преддверии 75-й годовщины Победы посетят всех ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Санкт-Петербурге, и запишут их воспоминания о военном времени. В рамках акции "Воин Победы", стартовавшей в сентябре, они посетили уже более 300 человек, рассказал на пресс-конференции в четверг председатель комиссии по молодежной политике, патриотическому воспитанию и спорту Общественной палаты города Владимир Шамахов.

"Ах, война, что ж ты сделала, подлая...": как изменилась жизнь СССР после начала ВОВ

"Ах, война, что ж ты сделала, подлая...": как изменилась жизнь СССР после начала ВОВ Фотографии корреспондентов ТАСС 1930-х и 1940-х гг.

"Проводится акция "Воин Победы". С сентября студенты нашего города посещают по утвержденному графику всех 7044 участников войны, которые в настоящее время проживают в нашем городе. Они с ними встречаются, общаются, помогают, вручают им диск с песнями военных лет и записывают воспоминания, где они встретили День Победы. Посещено уже более 300 участников войны, и до наступления мая будет посещен, подчеркиваю, каждый", - сказал Шамахов на пресс-конференции, посвященной итогам работы Общественной палаты Петербурга за 2019 год.

Он отметил, что инициатива проекта зародилась в стенах Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, его поддержали большинство вузов города. Акция организована совместно с комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга.

Собранные студентами материалы пройдут литературную обработку и впоследствии будут опубликованы в электронном Сборнике воспоминаний о Великой Отечественной войне, презентация которого состоится в преддверии 75-летия Победы.