Открытку весом в 30 кг от петербургских детей отправят Деду Морозу в Великий Устюг

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Новогоднюю открытку весом в 30 кг, созданную при участии петербургских детей, отправят Всероссийскому Деду Морозу в Великий Устюг, сообщили в отделе по маркетингу и корпоративным коммуникациям макрорегиона Северо-Запад "Почты России".

"Создать монументальное поздравление для главного зимнего волшебника в начале декабря предложила известная петербургская художница и рекордсмен Книги Гиннесса Валерия Лошак. Вместе со своими учениками изостудии она на протяжении месяца рисовала и раскрашивала открытку размером 3x2 метра, внутри которой дети написали свои личные пожелания Деду Морозу", - говорится в сообщении.

В компании рассказали, что каждый год "Почта России" доставляет Деду Морозу большое число писем и открыток с детскими пожеланиями. "Только в прошлом году их было более 200 тыс. со всей страны. Открытку таких размеров мы будем доставлять впервые", - привели в компании слова директора Управления федеральной почтовой связи Санкт-Петербурга и Ленинградской области Дмитрия Серебренникова.

Автор проекта Валерия Лошак выразила надежду, что работа петербургских детей займет достойное место в музее Всероссийского Деда Мороза. Лошак также известна как создатель самого большого валенка в мире, который занесен в книгу рекордов России и в книгу рекордов Гиннесса. Он находится на постоянной экспозиции в деревне Верхние Мандроги Подпорожского района Ленинградской области.