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Зорькин считает, что до обращения в КС гражданам стоит пройти все суды общей юрисдикции

Председатель КС предложил законодательно закрепить такую норму

НОВО-ОГАРЕВО, 12 декабря. /ТАСС/. Председатель Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин предложил законодательно закрепить необходимость пройти все инстанции судов общей юрисдикции до подачи обращения в КС. Такое мнение он высказал в четверг на встрече президента РФ Владимира Путина с судьями Конституционного суда.

"Мы ведь рассматриваем дела после того как гражданин уже прошел какой-то этап в судах общей юрисдикции, он должен получить завершенное дело, как в нынешнем законе написано. Но дело в том, что иногда это приводит к некоторым проблемам и наша практика свидетельствует о том, что, может быть, желательно, чтобы гражданин мог обратиться не сразу, скажем, из районного суда, где завершено дело и он не хочет дальше обращаться [в вышестоящие суды общей юрисдикции], а он обращается в Конституционный суд", - сказал председатель КС.

По его словам, в этих случаях, как правило, Конституционный суд смотрит, на каких правовых позициях решаются аналогичные дела Верховным судом, особенно, если там есть постановление пленума ВС и обобщена практика. "Но если такого нет, тогда получается, как бы это сказать образно - перехват [дела], что называется, из одной [судебной] системы в другую", - сказал Зорькин, отметив, что в ряде других государств такие вещи иногда служат спусковым механизмом для конфликтов между судами.

"Вполне возможно, [стоит] использовать с этой точки зрения и некоторый зарубежный опыт, и наши собственные наработки - мы фактически идем по этому пути, чтобы гражданин мог пройти обычные инстанции судебной защиты. И это складывается фактически на практике, но, я думаю, что, очевидно, [это] может быть на каком-то уровне и закреплено в законодательстве", - считает глава КС.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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