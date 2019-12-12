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Новый год и Рождество - 2020

Ульяновский губернатор рекомендовал главам предприятий сделать 31 декабря выходным днем

По мнению Сергея Морозова, этот день людям хочется провести дома, рядом с родными и близкими

УЛЬЯНОВСК, 12 декабря. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в четверг подписал распоряжение, где рекомендовал руководителям региональных учреждений и предприятий сделать 31 декабря выходным днем. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

"Губернатор 12 декабря подписал распоряжение об организации рабочего времени в последнем месяце 2019 года. Рекомендовано руководителям учреждений и предприятий, расположенных на территории Ульяновской области, по согласованию с трудовым коллективом и в соответствии с законодательством в целях рационального использования выходных перенести рабочий день 31 декабря на иной выходной день", - отмечается в сообщении.

Губернатор призвал всех работодателей региона присоединиться к инициативе. "Последний день года, безусловно, людям хочется провести дома, в приятных хлопотах, рядом с родными и близкими. Прошу присоединиться к этой инициативе всех работодателей Ульяновской области", - привели слова Морозова в его пресс-службе.

Президент России Владимир Путин во вторник на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пообещал рассмотреть предложение о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем.

Законопроект о введении выходного дня 31 декабря внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР 28 ноября. В пояснительной записке к документу говорится, что, как показывает практика, 31 декабря, если этот день выпадает на рабочий день, сотрудники не выполняют свои трудовые функции в полном объеме, что обусловлено подготовкой к Новому году.

 

Теги
Морозов, Сергей ИвановичРоссияУльяновская областьНовый год и Рождество - 2020
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