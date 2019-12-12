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На Ставрополье планируют построить три крупных приюта для бездомных животных

Один из них будет в селе Привольном, которое входит в городскую черту Пятигорска

ПЯТИГОРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Три больших современных приюта для бездомных животных планируется построить в Ставропольском крае. Один из них будет в селе Привольном, которое входит в городскую черту Пятигорска, сообщила в четверг пресс-служба городской администрации.

"Губернатор дал поручение: открыть на Ставрополье три больших современных приюта для безнадзорных животных. И начать именно с территории Кавказских Минеральных Вод. Один из наиболее вероятных вариантов локации будущего приюта - село Привольное (одна из территорий Пятигорска). Здесь есть участок, соответствующий заданным целям и задачам, есть и капитальные корпуса строений, к объекту подведены сети электро- и водоснабжения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, такое поручение дано в рамках исполнения федерального закона № 498 "Об ответственном обращении с животными", который вступает в силу 1 января 2020 года.

Планируется построить не просто место для временного размещения безнадзорных животных, а многопрофильный комплекс. Объект должен соответствовать мировым стандартам, это касается и приема, и содержания, и кормления, и лечения животных. Предполагается, что приют будет обслуживать все города Кавминвод, а также Минераловодский и Георгиевский районы.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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