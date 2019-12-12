Фадеев разъяснил процедуру передачи документов СПЧ президенту РФ

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в связи с рядом публикаций в СМИ разъяснил в четверг процедуру передачи Советом документов президенту РФ, отметив, что они должны сопровождаться письмом главы СПЧ.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Фадеева сообщила, что доклад члена СПЧ Николая Сванидзе "Формирование культуры компромиссов в практике реализации конституционного права граждан на свободу собраний", готовившийся к ежегодной встрече членов Совета с главой государства 10 декабря, "будет тщательно рассматриваться и дорабатываться". О необходимости доработки Сванидзе, по его словам, не знал и "думал, что президент его уже увидел".

"В связи с публикациями в СМИ о том, что от президента России "утаили" доклад Николая Сванидзе и не передали его на заседании 10 декабря, считаю необходимым разъяснить порядок передачи документов президенту. Для того чтобы документ Совета имел силу, попал на стол президента и был действительно им рассмотрен, документ должно сопровождать письмо от имени председателя СПЧ", - приводятся слова Фадеева в четверг на сайте Совета.

По его словам, Сванидзе с этой процедурой знаком. "И в начале своей речи, как следует из стенограммы, сказал: "Доклад будет вам [президенту РФ] представлен в установленном порядке", - добавил глава СПЧ.

Кроме того, отметил Фадеев, члены Совета в ходе встречи с главой государства имеют возможность вручить ему "любые записки и черновики, как, например, это сделала Екатерина Винокурова". "Теперь в СМИ пишут абсурдные сообщения о том, что "СПЧ предлагает исключать родителей из неблагополучных семей" и "передал президенту черновики какого-то некоммерческого фонда". Однако у таких "документов", не рассмотренных в Совете и не имеющих сопроводительного письма от имени главы СПЧ, перспектив нет", - сказал Фадеев.

По его словам, все озвученные на встрече с президентом предложения членов Совета будут "надлежащим образом" оформлены и переданы главе государства "в установленном порядке". "Уверен, эта процедура не займет много времени", - заключил глава СПЧ.