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Госдума приняла в I чтении законопроект о доступности экологической информации

Открытые данные о состоянии окружающей среды предлагают размещать в интернете

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект о правовой регламентации предоставления информации о состоянии окружающей среды.

Законопроектом предлагается ввести в законодательство определение понятия "экологическая информация" и установить порядок доступа к ней. Согласно документу, доступ граждан и юридических лиц к информации о состоянии окружающей среды не может быть ограничен, если иное не предусмотрено законодательством. Она будет размещаться государственными органами и органами местного самоуправления в интернете в форме открытых данных, указывается в пояснительной записке к документу.

"Закон об экологической информации нам нужен и важен, потому что экология сегодня разыгрывается как политическая карта, как коммерческая карта в споре коммерческих субъектов", - заявила в ходе обсуждения документа вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева ("Единая Россия").

Тимофеева призвала поддержать законопроект, несмотря на то, что он, по ее мнению, пока "пустой". "Для нас сегодня эта та основа, которую мы можем донастраивать", - отметила парламентарий.

"Мы можем [с помощью законодательных мер] снять напряжение на наших территориях, инсинуации, когда экология используется в политической повестке", - подчеркнула Тимофеева, призвав коллег активно подключиться к доработке инициативы ко второму чтению.

Законопроект был подготовлен кабмином во исполнение поручения президента РФ Путина, данного еще в 2016 году на заседании Госсовета. Глава государства тогда поставил задачу, чтобы каждый человек имел право на экологическую информацию.

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Россия
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