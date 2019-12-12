Бокерия после назначения президентом центра им. Бакулева продолжит делать операции

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Кардиохирург Лео Бокерия, которого в конце ноября с поста директора перевели на должность почетного президента Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиохирургии им. Бакулева, продолжит проводить операции пациентам. Об этом сам он сообщил журналистам в четверг.

Бокерия был директором Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева с 1994 года. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова 25 ноября сообщила о переходе Бокерии на должность почетного президента. Исполняющей обязанности директора центра была назначена Елена Голухова, ранее занимавшая должность заместителя директора НМИЦ.

"Я намерен там взять свое отделение, которое я создал, <...> завтра у меня пять операций. Эта практика будет продолжаться, я хорошо вижу, у меня руки не трясутся, оперировать я умею", - сказал он. По словам Бокерии, вопросы касательно развития института будет решать директор.

Бокерия рассказал, что узнал о своем назначении последним.

"У меня 25 ноября закончился официальный контракт, все предыдущие разы я избирался, поскольку мы были в Академии медицинских наук, потом мы были в ФАНО (Федеральное агентство научных организаций - прим. ТАСС), там система выборная, здесь Минздрав назначает сам <...>. Я получил правительственную телеграмму, когда был в операционной. И когда я вернулся из операционной, весь институт знал и весь институт просто гудел, поэтому я узнал последним", - сообщил он журналистам в четверг.

Бокерия добавил, что о назначении Голуховой он узнал позднее, отметив, что она - его ученица и "очень способный человек".