ТУЛА, 12 декабря. /ТАСС/. Музейный комплекс "Куликово поле" в Моховом с экспозицией "Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение", номинирован на премию "Европейский музей года - 2020" (EMYA). Этот проект будет представлен весной на ежегодной конференции Европейского музейного форума в Кардиффе, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе музея-заповедника.

"Председатель жюри EMYA Марк О'Нил сообщил нам, что музей-заповедник "Куликово поле" номинирован на премию "Европейский музей года - 2020". Весной в столице Уэльса Кардиффе состоится конференция Европейского музейного форума, на которой мы представим свой проект - музейный комплекс в Моховом с экспозицией "Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение". По условиям конкурса, участвовать в нем могут музеи, открывшиеся не ранее трех лет назад, наш комплекс подходит под этот критерий", - сказал собеседник агентства.

Музей Куликовской битвы открыт в 2016 году в деревне Моховое Куркинского района, инфраструктура, созданная для него, занимает территорию в 40 гектаров и включает 39 построек. Главное здание музея представляет собой огромный холм-курган, который расположен на месте Куликовской битвы рядом со слиянием рек Непрядва и Дон. В строительство инвестировали более 1 млрд рублей.

Площадь экспозиции составляет около 2 тыс. кв. м, еще 300 кв. м отведено под временные выставки. "Главная особенность экспозиции в том, что она ориентирована как на профессиональное сообщество, так и на обычных посетителей. Используются и демонстрация раритетов, и мультимедийные технологии, представлены копии предметов из фондов, которые можно потрогать, детально осмотреть, есть экспонаты с этикетками со шрифтом Брайля для слабовидящих людей, для инвалидов по слуху предлагаем аудиогиды. Специальные экскурсионные и игровые программы созданы для детей", - отметили в пресс-службе.

Планируется, что победителей премии "Европейский музей года - 2020" объявят 2 мая.

Европейский музейный форум ежегодно проводит награждение лучших музеев в рамках конкурса "Европейский музей года". Премия разработана для поощрения инновационных подходов в музейной деятельности, которые являются значимыми для всего европейского сообщества.