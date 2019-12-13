Россияне назвали болезни, которых боятся больше всего

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Наибольший страх у россиян вызывают такие болезни как рак, инсульт и ВИЧ, следует из результатов опроса портала "Здоровье Mail.ru", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Главные вопросы о раке. Как бесплатно провериться и что делать, если диагноз подтвердился

Четвертую и пятую позиции рейтинга болезней, пугающих жителей России, заняли болезни сердца (26%) и гепатит С (20%). Около 15% респондентов также выделили туберкулез, заболевания, передающиеся половым путем, болезни органов дыхания и грипп. "Большинство респондентов относятся к возможным болезням реалистично - 76% следят за своим здоровьем, но понимают, что и их может настигнуть недуг. Мнительными и чересчур тревожными себя назвали 8%. Остальные опрошенные надеются на свой сильный иммунитет", - отмечается в опросе.

"Респондентов попросили назвать, какие заболевания вызывают у них наибольший страх. Список возглавил рак - его боятся 69%. Следом идут инсульт (36%) и ВИЧ (30%)", - говорится в результатах исследования.

Такой страх перед онкологическими заболеваниями руководитель проекта "Здоровье Mail.ru" Евгений Паперный объясняет недостаточным доверием россиян к отечественной системе здравоохранения. "Возможно, отечественному здравоохранению и удается несколько исправить положение в последнее время, но с точки зрения общества подвижки, как показывают результаты опроса, не очень заметны", - пояснил он.

"Высокая позиция инсульта и инфаркта понятна, ведь это самые распространенные причины смерти в нашей стране и перед глазами у людей много примеров их близких, скончавшихся в результате сердечно-сосудистых катастроф, - добавил Паперный. - Положение же СПИДа в списке страхов объясняется недостаточностью усилий по дестигматизации ВИЧ-инфекции, которые принимаются государственными и общественными институтами. Как следствие, россияне продолжают бояться СПИДа".

Опрос проходил с 10 по 11 декабря среди 3114 пользователей портала.