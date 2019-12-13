{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россияне назвали болезни, которых боятся больше всего

Согласно опросу портала "Здоровье Mail.ru", наибольший страх вызывают рак, инсульт и ВИЧ
Описание
© Сергей Красноухов/ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Наибольший страх у россиян вызывают такие болезни как рак, инсульт и ВИЧ, следует из результатов опроса портала "Здоровье Mail.ru", которые имеются в распоряжении ТАСС.

На эту тему
Главные вопросы о раке. Как бесплатно провериться и что делать, если диагноз подтвердился

"Респондентов попросили назвать, какие заболевания вызывают у них наибольший страх. Список возглавил рак - его боятся 69%. Следом идут инсульт (36%) и ВИЧ (30%)", - говорится в результатах исследования.

Четвертую и пятую позиции рейтинга болезней, пугающих жителей России, заняли болезни сердца (26%) и гепатит С (20%). Около 15% респондентов также выделили туберкулез, заболевания, передающиеся половым путем, болезни органов дыхания и грипп. "Большинство респондентов относятся к возможным болезням реалистично - 76% следят за своим здоровьем, но понимают, что и их может настигнуть недуг. Мнительными и чересчур тревожными себя назвали 8%. Остальные опрошенные надеются на свой сильный иммунитет", - отмечается в опросе.

На эту тему
Что нужно знать о предотвращении и лечении инсульта

Такой страх перед онкологическими заболеваниями руководитель проекта "Здоровье Mail.ru" Евгений Паперный объясняет недостаточным доверием россиян к отечественной системе здравоохранения. "Возможно, отечественному здравоохранению и удается несколько исправить положение в последнее время, но с точки зрения общества подвижки, как показывают результаты опроса, не очень заметны", - пояснил он.

"Высокая позиция инсульта и инфаркта понятна, ведь это самые распространенные причины смерти в нашей стране и перед глазами у людей много примеров их близких, скончавшихся в результате сердечно-сосудистых катастроф, - добавил Паперный. - Положение же СПИДа в списке страхов объясняется недостаточностью усилий по дестигматизации ВИЧ-инфекции, которые принимаются государственными и общественными институтами. Как следствие, россияне продолжают бояться СПИДа".

Опрос проходил с 10 по 11 декабря среди 3114 пользователей портала.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Адвокат Дерипаски заявил, что СМИ не выполнили решение суда об опровержении публикаций
Представители бизнесмена рассчитывают на добровольное исполнение решения суда ответчиками
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС