Дельфийские игры в 2020 году в Омске посвятят 75-летию Победы

ОМСК, 12 декабря. /ТАСС/. XIX молодежные Дельфийские игры России и XV молодежные Дельфийские игры стран СНГ, которые пройдут в 2020 году в Омске, посвятят 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в четверг сообщил ТАСС министр культуры Омской области Юрий Трофимов.

"Дельфийские игры в Омске будут посвящены 75-й годовщине Великой Победы и пройдут под девизом "Мы помним!". Особое внимание этой дате будет уделено во время церемоний открытия и закрытия Игр. Победная тема красной нитью пройдет через все Дельфийские игры", - сказал Трофимов.

В пресс-релизе правительства Омской области отмечается, что участие в Дельфийских играх, которые пройдут с 24 по 29 апреля 2020 года, примут участие более 2 тыс. человек. В размещении участников будут задействованы 20 гостиниц. Сейчас идет работа по выпуску сувенирной продукции и разработке концепции наружного оформления города на период проведения игр. Помогать участникам Игр будут около 540 волонтеров. Их обучение начнется в ближайшее время.

Министерство культуры Омской области и Международным комитетом Дельфийских игр согласовали перечень из 30 номинаций, включающих вокальные, музыкальные, танцевальные, художественные и другие творческие дисциплины. Уже утверждены и площадки проведения соревнований, среди которых музыкальное училище им. В.Я. Шебалина, театры, детские школы искусств, музей им. М.А. Врубеля, библиотека им. А.С. Пушкина и Омский государственный цирк.

Дельфийские игры - соревнования молодых деятелей искусства по 49 номинациям (фортепиано, скрипка, народные инструменты, тележурналистика, кулинарное искусство, парикмахерское искусство, сохранение культурного наследия и. т.д). Считается, что Дельфийские игры родились в 582 году до н.э. в Греции. Вместе с Олимпийскими играми они были запрещены более 1600 лет назад и возрождены лишь в начале XX века.