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Авиасообщение между Волгоградом и Астраханью в 2020 году возобновится

Полеты не осуществлялись на протяжении 30 лет

ВОЛГОГРАД, 12 декабря. /ТАСС/. Авиасообщение между Волгоградом и Астраханью, прерванное в начале 1990-х годов, возобновится с 2020 года, сообщила в четверг ТАСС представитель администрации аэропорта Волгограда Анастасия Голодова.

"С 13 января из волгоградского аэропорта дважды в неделю запланировано выполнение рейсов в Астрахань авиакомпанией Utair на самолетах ATR-72. Полеты из Волгограда в Астрахань не осуществлялись с советских времен, в следующем году они возобновляются", - сказала Голодова.

Она добавила, на 2020 год запланированы новые направления пассажирских авиаперевозок из Волгограда - Уфа Utair, Челябинск, Омск, Новый Уренгой (UVT AERO).

Теги
РоссияАстраханская областьВолгоградская область
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