В КЧР в 2020 году вдвое увеличат объем средств на приобретение жилья детям-сиротам

ЧЕРКЕССК, 12 декабря. /ТАСС/. Народное собрание (парламент) Карачаево-Черкесии (КЧР) приняло в третьем окончательном чтении бюджет республики на 2020 год с профицитом в 276,5 млн рублей. В бюджете региона на 2020 год сумма на приобретение жилья для детей-сирот будет увеличена вдвое и составит около 77 млн рублей, сообщили в четверг в пресс-службе парламента региона.

"Парламентарии приняли расходную часть, затем утвердили документ в третьем окончательном чтении <…> На приобретение жилья детям-сиротам сумма увеличена более чем в два раза и составит в 2020 году почти 77 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Доходы на 2020 год прогнозируются в 26,5 млрд рублей, на 2021 год - 26,1 млрд рублей, на 2022 год - 27 млрд рублей. Расходы республиканского бюджета в 2020 году планируются на уровне 26,2 млрд рублей, в 2021 году -25,8 млрд рублей и в 2022 году - 26,7 млрд рублей. Профицит в 2020 году составит 276,5 млн рублей, в 2021 году - 217,4 млн рублей, в 2022 - 219,8 млн рублей.

"Проект республиканского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы, как и в предыдущие годы, имеет ярко выраженную социальную направленность. Объем расходов по социально-ориентированным отраслям в общем объеме расходов в проекте республиканского бюджета КЧР на 2020-2022 годы составляет более 66%", - добавили в пресс-службе парламента.

По данным регионального министерства финансов, доходы республиканского бюджета на 2019 год планировались на уровне более 25 млрд рублей, расходы - 24,9 млрд рублей, профицит - на уровне 103,2 млн рублей. В 2019 году Карачаево-Черкесия планировала получить из федерального бюджета более 18,5 млрд рублей - на 9% больше плана на 2018 год. Основная составляющая из этих поступлений - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Прогноз налоговых и неналоговых доходов на 2019 год был сформирован по республиканскому бюджету в объеме 6,491 млрд рублей с ростом на 3,3% к первоначальному плану и 6,8% к исполнению в 2018 году.