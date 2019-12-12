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Призеры всероссийской олимпиады "Ближе к Дальнему" получат бонусы при поступлении в ДВФУ

Им предоставят от пяти до семи бонусных баллов при поступлении в ДВФУ и еще в 15 дальневосточных вузов

ТАСС, 12 декабря. Победители и призеры всероссийской олимпиады для школьников "Ближе к Дальнему", организованной Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ) в партнерстве с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) и онлайн-платформой Учи.ру, получат бонусные баллы при поступлении в ДВФУ и вузы-партнеры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ДВФУ.

"Ближе к Дальнему" - метапредметная олимпиада, ее участники должны ориентироваться сразу в нескольких областях знаний. Им предложат погрузиться в историю, культурологию, географию, экономику, биологию, филологию (включая литературу и лингвистику), международные отношения и политологию Дальневосточного региона России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В предыдущие годы в ней участвовали более 32 тыс. школьников и студентов профессиональных образовательных организаций.

"Третья всероссийская олимпиада "Ближе к Дальнему" стартовала 12 декабря 2019 года на выставке "Дни Дальнего Востока" в Москве. В ходе интеллектуальных состязаний талантливые школьники и студенты профессиональных образовательных учреждений смогут больше узнать о Дальневосточном регионе. Победители и призеры олимпиады получат от пяти до семи бонусных баллов при поступлении в ДВФУ и вузы-партнеры (15 дальневосточных вузов)", - говорится в сообщении.

По словам организаторов, за три дня работы экспозиции "Дней Дальнего Востока" в Москве с 12 по 14 декабря очное участие в отборочном туре олимпиады сможет принять около 1000 школьников с 6 по 11 классы. Ребята из регионов могут зарегистрироваться на портале Учи.ру и отобраться онлайн. Олимпиада состоит из трех туров, которые пройдут с декабря 2019 по апрель 2020 года. Два отборочных тура состоятся в онлайн-формате, очный финал - в кампусе ДВФУ на о. Русском или на площадках вузов-партнеров.

Проректор по перспективным проектам и новой инфраструктуре ДВФУ Елена Харисова отметила, что задача олимпиады - найти мотивированных, думающих и разносторонних учащихся и выпускников школ из средней полосы России.

"Метапредметный формат олимпиады, когда нужно ориентироваться на стыке разных областей, помогает нам найти тех, кто по-настоящему может быть заинтересован продолжить обучение и строить карьеру на Дальнем Востоке. С другой стороны, благодаря нашему просветительскому проекту все дети России узнают о Дальневосточном регионе. Кто-то глубоко погружается в информацию о нем, кто-то слышит впервые, но может узнать подробнее и представить свою жизнь там", - цитирует Харисову пресс-служба.

Программы переподготовки для авиационной отрасли

ДВФУ, АРЧК и АО "Улан-Удэнский авиационный завод" (АО "У-УАЗ") холдинга "Вертолеты России" будут совместно готовить кадры для авиационной отрасли для выполнения инвестиционных проектов по развитию Дальнего Востока. Соглашение было подписано в рамках Дней Дальнего Востока в Москве.

"ДВФУ обеспечит отвечающую современным требованиям подготовку и переподготовку персонала с высшим, средним профессиональным и послевузовским образованием для АО "У-УАЗ. Завод предоставит рабочие места выпускникам ДВФУ и будет принимать студентов университета на производственную практику по программе "Молодой специалист". АРЧК окажет содействие в организации и проведении мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию студентов ДВФУ", - говорится в сообщении.

В вузе добавили, что образовательные программы ДВФУ нацелены на подготовку квалифицированных кадров, которые в будущем обеспечат качественную и бесперебойную работу инвестиционных проектов по развитию Дальнего Востока.

"Для Агентства сотрудничество с АО "У-УАЗ" охватывает несколько направлений: профориентация, подбор персонала и подготовка кадров на перспективу. Подписание сегодняшнего соглашения позволит готовить кадры в интересах работодателя на базе ключевого вуза Дальнего Востока", - отметил глава АРЧК Сергей Ховрат, слова которого приводятся в сообщении.

Проректор по учебной работе ДВФУ Анна Тышецкая сообщила, что уже 19 декабря на площадке ДВФУ пройдет день карьеры АО "У-УАЗ". Специалисты предприятия проведут серию презентаций программ привлечения студентов и выпускников, представят действующие проекты по ключевым направлениям деятельности.

В новость внесены изменения (18:39 мск) - добавлены подробности.

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РоссияДальний Восток
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