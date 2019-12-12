Журналистов "Звезды" могут привлечь к административной ответственности на Украине

КИЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Власти Украины могут привлечь к административной ответственности журналистов российского телеканала "Звезда" за проведение видеосъемки при пересечении украинской границы без официального разрешения. Об этом заявил в четверг вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Поскольку они незаконно проводили видеосъемку во время пересечения государственной границы, когда они будут уезжать из Украины, пограничники могут привлечь их к административной ответственности", - написал он в Twitter. При этом он не уточнил, какие меры административной ответственности могут быть применены в отношении российских журналистов.

О том, что российских журналистов могут привлечь к административной ответственности, когда они будут покидать Украину, также заявил в четверг украинской службе радио "Свобода" официальный представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Он пояснил, что сотрудников телеканала "Звезда" пропустили на территорию Украины, поскольку при въезде они не указали, что являются российскими журналистами. Кроме того, пограничная служба не получала от других украинских правоохранительных органов никаких данных с именами журналистов "Звезды" и с распоряжением о том, что их нельзя пускать в страну.

"Во время прохождения ими паспортного контроля они не указывали, что являются представителями какого-то российского издания или телеканала, пограничникам это не удалось четко установить, - заявил Андрей Демченко. - Также добавлю, что не было установлено и фактов их незаконного пребывания на временно оккупированных территориях Украины".

Андрей Демченко заявил также, что пребывание на украинской территории съемочной группы российского телеканала "Звезда" отслеживает Служба безопасности Украины (СБУ).

Ранее журналисты телеканала "Звезда" были пропущены украинскими пограничниками в страну. Сюжет о поездке съемочной группы в Киев был размещен на сайте телеканала. Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита в нормандском формате (Россия, Украина, Франция, Германия) 9 декабря призвал российских журналистов приехать на Украину и лично оценить обстановку в стране. В последние несколько лет российским журналистам въезд в страну был закрыт.