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Комиссия Думы предлагает наказывать за учебу на зарубежных курсах НКО, нежелательных в РФ

В частности, такие курсы организовываются в Финляндии и Чехии

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России предлагает ввести административную ответственность за обучение на зарубежных курсах НКО, деятельность которых признана нежелательной в РФ. Об этом сообщил журналистам в четверг глава комиссии Василий Пискарев.

"Мы поддержали инициативу о том, чтобы ввести административную ответственность [для граждан РФ] за участие в мероприятиях, которые проводятся за границей этими неправительственными организациями, деятельность которых признана в России нежелательной", - сказал парламентарий, уточнив, что в поддержку этой идеи высказались также присутствовавшие на заседании комиссии представители прокуратуры и Минюста.

Пискарев пояснил, что речь идет о "курсах нежелательных в России НПО". "У нас есть административная и уголовная ответственность, если события происходят в России, но, учитывая, что ответственности за обучение в этих центрах за границей не предусмотрено, все они перекочевали из России за границу", - констатировал парламентарий.

По словам депутата, на заседании комиссии в качестве примера стран, где организуются такие курсы, назывались прибалтийские страны, Финляндия и Чехия. "Потом те, кто прошел обучение, приезжают сюда и начинают организовывать здесь протестные акции, пропагандировать наркотики, вовлекать несовершеннолетних [в протестную деятельность]", - добавил Пискарев.

Он напомнил, что всего в РФ признаны нежелательными 19 НКО. "Наиболее яркую активность проявили четыре из них. Это Национальный демократический институт международных отношений, который базируется в США, это "Открытая Россия" (Великобритания), это Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов (США) и "Человек в беде" (Чехия)", - перечислил глава комиссии.

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