ВШЭ запустила портал с ответами на вопросы по антикоррупционному законодательству

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Высшая школа экономики запустила портал, на котором представлена база с ответами на вопросы по антикоррупционному законодательству. Также на сайте будет работать сервис по онлайн-консультированию в сфере противодействия коррупции, сообщила в четверг пресс-служба вуза.

"Антикоррупционный центр НИУ ВШЭ представил первый в России электронный ресурс об антикоррупционном регулировании. В рамках соглашения с Генеральной прокуратурой РФ, Министерством труда и социальной защиты РФ и Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ на портале появится база с ответами на вопросы по антикоррупционному законодательству, которые ранее предоставляли госорганы", - говорится в сообщении.

Директор Антикоррупционного центра НИУ ВШЭ Алексей Конов, слова которого приводит пресс-служба, подчеркнул, что это первый подобный опыт в России. "До сих пор информация о нормативно-правовом регулировании в сфере противодействия коррупции не была систематизирована, пользователям приходилось собирать материал по разным источникам, что отнимало и силы, и время", - сказал он.

На единой платформе собраны ключевые новости, касающиеся нового в законодательстве в сфере антикоррупционного регулирования, аналитика, научные публикации, литература по антикоррупционной тематике.

В пресс-службе отметили, что на сайте также будет работать сервис по онлайн-консультированию в сфере противодействия коррупции для организаций с госучастием. Среди тем, по которым можно получить консультацию: особенности предоставления сведений о доходах, соблюдение сроков подачи деклараций, конфликт интересов, ситуация, когда родственники находятся в непосредственной подчиненности и подконтрольности.

"Портал будет полезен и интересен как исследователям, студентам, так и практикам, которые занимаются разработкой антикоррупционного законодательства или хотят повысить уровень знаний по теме", - добавил Конов.