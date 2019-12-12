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Кабмин утвердил план реализации программы переселения соотечественников на 2020-2022 годы

Ожидается, что это позволит создать условия для добровольного переселения в Россию 197,5 тыс. человек

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Правительство России утвердило план реализации в 2020-2022 годах госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Как сообщает пресс-служба российского кабмина, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Ожидается, что реализация плана позволит создать условия для добровольного переселения в страну 197,5 тыс. соотечественников в ближайшие три года.

Утвержденный план включает разделы, направленные на правовое, организационно-управленческое, аналитическое, методическое и информационное обеспечение реализации госпрограммы.

"Документом предусматривается разработка и утверждение субъектами Федерации проектов региональных программ переселения и проектов внесения изменений в действующие региональные программы, подготовка решений правительства РФ о согласовании этих проектов, проекта плана реализации госпрограммы на 2023-2025 годы, предоставление субсидий на софинансирование региональных программ, организация работы с соотечественниками, включая их консультирование по вопросам участия в госпрограмме, выдача свидетельств участника госпрограммы, предоставление соотечественникам государственной поддержки, распространение информации о госпрограмме в СМИ и на официальном сайте МВД России", - говорится в материалах кабмина РФ.

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Россия
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