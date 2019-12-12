Эксперт: россияне стали чаще бронировать отели в стране на новогодние праздники

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Доля бронирований отелей среди россиян по внутренним направлениям на новогодние праздники выросла на три процентных пункта по сравнению с прошлым годом и достигла 33%. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС директор по маркетингу Ostrovok.ru Наталия Радченкова.

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Сервис проанализировал бронирования с 25 декабря 2019 года по 12 января 2020 года и сравнил их с аналогичным периодом прошлого сезона. Годом ранее доля внутренних бронирований составляла 30%. Доля зарубежных бронирований в этом сезоне составила 67% против 70% годом ранее.

"С чем можно связать этот небольшой рост внутренних направлений? Во-первых, есть достаточно агрессивная рекламная поддержка внутреннего туризма, а зарубежные направления по-прежнему немного под давлением экономической ситуации, у людей денег на отдых больше не становится". - отметила Радченкова.

Средний чек новогодних бронирований отелей по внутренним направлениям за год увеличился на 6% и составил 15,9 тыс. рублей, по зарубежным - на 1%, до 48,5 тыс. рублей. При этом средняя длительность бронирований в зарубежных отелях в период новогодних праздников составляет шесть дней, а в российских - четыре дня.

В самостоятельных поездках за рубеж туристы в среднем тратят на бронирование отелей на 52% меньше, чем организованные туристы, при этом длительность их бронирований на 3% выше. Это связано с тем, что самостоятельные туристы выбирают более дешевые категории жилья (отели три звезды), организованные туристы предпочитают более дорогие направления и категории жилья (отели четыре звезды), пояснила эксперт.

Наиболее популярными российскими направлениями в этом году на Новый год стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Красная Поляна, Ялта, Нижний Новгород, Калининград, Севастополь и Ярославль. Среди зарубежных направлений лидируют Париж, Варшава, Прага, Барселона, Таллин, Берлин, Дубай, Рига, Мюнхен и Рим.