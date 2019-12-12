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Комиссия Думы обсудит с Кузнецовой, как бороться с вовлечением детей в протестные акции

Там отметили, что часто вовлечение происходит в виде игры

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России планирует встретиться с уполномоченным по правам ребенка в РФ Анной Кузнецовой, чтобы обсудить, как противодействовать вовлечению детей в несанкционированные протестные акции в РФ.

"Это одно из направлений деятельности организаций, признанных нежелательными в РФ, - вовлекать подростков в протестные акции", - сказал парламентарий журналистам в четверг. По его словам, это зачастую происходит в виде игры: "давайте будем воевать со страной".

"Мы хотим пригласить Анну Юрьевну Кузнецову и обсудить с ней эти вопросы", - подтвердил Пискарев.

Теги
РоссияКузнецова, Анна Юрьевна
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