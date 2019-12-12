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Россияне начали бронировать отдых на лето 2020 года раньше обычного

Самым популярным направлением является Турция

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Россияне уже начали активно бронировать путешествия на лето 2020 года, лидирует Турция, как и годом ранее. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор Tez Tour Россия Воскан Арзуманов.

"Про планы на лето. У нас бронирование по Турции уже идет полным ходом. Вообще, если мы говорим о раннем бронировании, то оно с каждым годом начинается все раньше и раньше, каждый год на полмесяца сдвигается. Сейчас уже с ноября все туроператоры опубликовали цены", - сказал Арзуманов.

Кроме того, пользуются популярностью Греция, Испания, Кипр, Китай, отметил он.

Турция стала самым популярным зарубежным направлением для отдыха российских туристов в 2019 году. Страну посетило более 6 млн человек. В следующем сезоне турецкие отельеры планируют поднять цены на проживание на 5-15%, сообщала Ассоциация туроператоров России (АТОР), в связи с чем эксперты рекомендовали приобретать туры по акциям раннего бронирования, чтобы сэкономить. Кроме того, дополнительный рост цен может произойти из-за введенного в декабре Турцией налога на проживание в туристических объектах размещения. Однако рост цен на отдых в Турции вряд ли повлияет на спрос россиян на туры в эту страну, заявила ранее журналистам исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Ломидзе напомнила, что в прошлом году некоторые турецкие отели объявили о повышении цен на 15-20% в 2019 году, а некоторые - на 30%, однако по итогам года Турция все равно стала самым популярным зарубежным направлением у организованных российских туристов и продемонстрировала рост турпотока из России по линии туроператоров на 14% год к году.

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Россия
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