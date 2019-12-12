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Гранты от властей Башкирии впервые получили 100 молодых сельских учителей

Им выдали по 600 тыс. рублей

УФА, 12 декабря. /ТАСС/. Гранты по 600 тыс. рублей впервые получили 100 молодых учителей сельских школ Башкирии. Премию учредили для поддержки перспективных педагогов, на следующий год ее получат 150 специалистов, сообщает пресс-служба главы региона в четверг.

"Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил первые гранты молодым учителям, которые работают в селах. Грант в размере 600 тыс. рублей учредили в июле 2019 года для того, чтобы поддерживать молодых, перспективных сельских педагогов. В следующем году планируется увеличить количество грантов до 150-ти", - говорится в сообщении.

На грант могут претендовать учителя в возрасте до 35 лет включительно, которые не менее двух лет работают в школах населенных пунктов с населением меньше 10 тыс. человек. Премия учреждена в июле указом главы Башкирии Радия Хабирова. "Мы учредили 100 ежегодных грантов по 600 тыс. рублей каждый. Кроме этого, мы учредили премии по 60 тыс. рублей победителям олимпиад и их наставникам и по 30 тыс. рублей - призерам и наставникам", - цитирует Хабирова пресс-служба.

Учителей на грант выдвигает школа и управления образованием муниципальных районов. По данным министерства образования Башкирии, в республике более 40 тыс. педагогов.

Теги
РоссияБашкортостан
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