Левинталь объяснил свою отставку с поста главы ЕАО переходом на новое место работы

ТАСС, 12 декабря. Александр Левинталь, указ об отставке которого с поста губернатора Еврейской автономной области в четверг подписал президент РФ Владимир Путин, заявил, что это вызвано переходом на новое место работы. Об этом он сообщил ТАСС в четверг.

"Я планирую некоторое время отдохнуть. Но в настоящее время решается вопрос о новом месте работы, но переходный этап будет. Отставка связана с переходом на новое место работы. Но пока рано об этом говорить - в стадии решения находится", - сказал Левинталь.

По его словам, речь идет о госслужбе. На вопрос, будет ли новое место службы в Москве, он ответил: "Скорее, да".

Левинталь также сообщил, что дата представления Гольдштейна пока не определена.

"Пока не знаю, [когда представление]. Только что узнал, что официальная информация [о назначении новго руководителя ЕАО] есть. С Гольдштейном пока не общался, несколько раз пытался связаться сегодня, но пока разговора не было. Думаю, сейчас полпред президента должен организовать подобного рода меропритятие, [представление нового главы региона]", - сказал Левинталь.

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