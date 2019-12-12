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Минобрнауки создаст академические классы по гуманитарным наукам в регионах РФ в 2020 году

В ведомстве отметили, что включение гуманитарных направлений в проект "Академический класс" актуально в связи с ростом спроса на специалистов в области социологии, демографии и психологии

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Минобрнауки РФ намерено создать академические классы по гуманитарным наукам в ряде регионов в 2020 году в связи с увеличивающейся потребностью в специалистах в области социологии, демографии, психологии и других направлений. Презентация проекта "Академический класс" прошла в четверг в рамках VI национальной выставки "Вузпромэкспо-2019".

Проект "Академический класс" призван погрузить школьников в научно-исследовательскую и проектную деятельность, чтобы помочь им сделать осознанный выбор профессии в наукоемких отраслях экономики. Ученики осваивают современные методы исследований, получают опыт работы в школьных научных обществах с учащимися из других классов и образовательных учреждений под руководством известных ученых.

"В ряде российских регионов уже в 2020 году появятся академические гуманитарные классы. Проект начнется при поддержке Минобрнауки России и департамента образования города Москвы и затронет ряд регионов РФ. Лучшие практики российской академической науки, а также опыт вузов и профильных подразделений российских компаний расширит возможности школьников по изучению гуманитарных наук - литературы, истории, археологии, социологии и других", - говорится в сообщении организаторов выставки.

В начале декабря Минобрнауки сообщило, что проект создания академических классов, который реализуется в Москве с 2016 года, будет запущен в восьми регионах РФ: Санкт-Петербурге, Карелии, Татарстане, Башкирии, Северной Осетии, Пермском крае, Новосибирской и Ивановской областях.

Замдиректора департамента Минобрнауки РФ Ирина Чугуева считает, что включение гуманитарных направлений в проект "Академический класс" актуально в связи с растущим спросом на специалистов в области социологии, демографии, психологии и других дисциплин. "На профессионалов в этих отраслях есть спрос, нам это подтверждают и выпускники, и их родители, и крупные компании", приводятся ее слова в сообщении.

По словам Чугуевой, для повышения эффективности подготовки высококвалифицированных кадров для науки, бизнеса, промышленности возможна интеграция академических классов в научно-образовательные центры (НОЦ), создаваемые в рамках нацпроекта "Наука". Сотрудничество с организациями-участниками НОЦ, среди которых есть и компании реального сектора экономики, позволит школьникам сделать осознанный выбор профессии и приобрести умения и навыки, необходимые для учебы, жизни и труда в современном мире, отметила представитель Минобрнауки.

О выставке

"Вузпромэкспо" - ежегодная выставка, которая демонстрирует результаты реализаций государственных и федеральных целевых программ в сфере науки и промышленности. Организатором выставки является Министерство науки и высшего образования РФ. Тематикой выставки, которая проходит в этом году 11-12 декабря, является "Наука. Образование. Экономика". ТАСС выступает генеральным информационным партнером выставки.

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