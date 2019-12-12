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Минтруд разработал положение о работе психоневрологических интернатов для защиты пациентов

Документ, в частности, предлагает внести изменения в штатную численность сотрудников ПНИ

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Минтруд предлагает дополнить правила организации деятельности соцучреждений положением о психоневрологическом интернате (ПНИ) и нормами, определяющими его задачи и функции, в том числе по уходу за страдающими психическими расстройствами. Положением предполагается закрепить права, свободы и интересы граждан с психическими расстройствами, говорится в пояснительной записке к приказу Минтруда, опубликованной в четверг на портале нормативно-правовых актов.

"Проектом приказа предполагается внести изменения в правила организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. <...>, а также дополнить данные правила примерным положением о психоневрологическом интернате", - говорится в документе.

Отмечается, что правила будут закреплять основные задачи и функции ПНИ, в том числе по уходу за гражданами, страдающими психическими расстройствами, в соответствии со степенью тяжести их состояния, возможности их реабилитации и социализации. "Кроме того, правилами предполагается рекомендовать установить новое наименование стационарной организации социального обслуживания для лиц с психическими расстройствами, исключающее слова "психоневрологический интернат", - говорится в документе.

Минтруд также предлагает закрепить нормы, не допускающие ограничения прав, свобод и законных интересов граждан с психическими расстройствами, в том числе несовершеннолетних, физического и психологического насилия над ними, использования лекарств в немедицинских целях, применения к ним мер физического стеснения и изоляции.

Кроме того, проект приказа предлагает внести изменения в штатную численность сотрудников ПНИ. "В рекомендуемые нормативы штатной численности включены соответствующие должности и профессии: социальный педагог, инструкторы по адаптивной и лечебной физической культуре, педагог-психолог, учитель-дефектолог, логопед, инструкторы по труду и трудовой терапии, педагог дополнительного образования, педагог-организатор, воспитатель и помощник воспитателя, сиделка (помощник по уходу), ассистент по оказанию технической помощи, инструктор по гигиеническому воспитанию, медицинский психолог и др.", - отмечает Минтруд. Предполагается, что приказ вступит в силу 1 января 2021 года.

О реформе ПНИ

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что в первом квартале 2020 года должна быть разработана концепция совершенствования жизнеустройства инвалидов в РФ. По его словам, она соберет лучшие практики регионов. В сентябре Минтруд утвердил дорожную карту по внедрению в России стационарозамещающих технологий для граждан с психическими расстройствами, которая направлена на развитие института приемных семей, получение образования и трудоустройства для граждан этой категории до 2024 года. В частности, планом мероприятий предполагается проработать меры социальной и финансовой поддержки для стимулирования родственного ухода за гражданами, страдающими психическими расстройствами.

В начале февраля вице-премьер РФ Татьяна Голикова дала поручение Роструду, Роспотребнадзору и Росздравнадзору проверить условия проживания в психоневрологических интернатах (ПНИ). По итогам этой проверки Роструд сообщил, что в ПНИ проживают около 156 тыс. граждан, в том числе почти 16 тыс. - в детских учреждениях для детей с инвалидностью. Около 71% проживающих в ПНИ лишены дееспособности, 24% от общего числа нуждаются в постоянном уходе, только 2% проживающих в интернатах для взрослых официально трудоустроены. Роспотребнадзор выявил нарушения в 80% ПНИ, а Росздравнадзор назвал несоблюдение порядка оказания медпомощи самым частым нарушением в интернатах для взрослых.

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