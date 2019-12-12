{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Коллекцию Крымского этнографического музея пополнили редкие обереги крымских татар

Экспонаты относятся к концу XIX века
Фото {{sliderIndex+1}} из 5
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 5

Описание
© Сергей Павлив/ТАСС
© Сергей Павлив/ТАСС
© Сергей Павлив/ТАСС
© Сергей Павлив/ТАСС
© Сергей Павлив/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Редкие обереги крымских татар - дувалыки, выполненные из серебра и относящиеся к концу XIX века, - поступили в коллекцию Крымского этнографического музея. В них было принято хранить мусульманские молитвы от сглаза и болезней, сообщил ТАСС в четверг директор музея Юрий Лаптев.

"С момента воссоединения с Россией в 2014 году нам впервые начали выделять средства на закупку экспонатов для пополнения коллекции. Сегодня поступил миниатюрный футляр для молитвенника, а также серебряные пряжки и обереги-амулетницы - дувалыки, декоративное полотенце, пояс в традициях Кубачи", - сообщил он.

Дувалыки разной формы (от цилиндра до своеобразных шкатулочек) надевались на шею и носились на груди. Внутрь закладывалась написанная на бумаге или ткани сура Корана, пояснила Алла Герцен, завотделом учета и хранения фондов музея.

Еще один редкий артефакт - парадный женский платок конца XIX века. Его, предположительно, изготовили крымскотатарские мастерицы для гречанки, проживавшей на южном побережье Крыма и принявшей ислам. Об этом свидетельствует вышитая арабская вязь в сочетании с изображением рыб, утверждают в музее. "Это необычное сочетание, и оно интересно тем, что в узорах переплелись две религии: христианство и мусульманство. Мы видим нехарактерное для ислама изображение рыб, а эта религия не допускает чьих-либо изображений, зато встречается у христиан", - рассказала Герцен.

Среди экспонатов есть пояс, выполненный в традициях дагестанского села Кубачи, а также коллекция головных уборов Нижегородской и Воронежской губерний конца XIX - начала XX вв., женский платок золотого шитья и детский парадный чепец.

Общая сумма закупок, которые производились в антикварных лавках и частных коллекциях, составила почти 500 тыс. рублей.

Русский песенник

Редкий русский песенник 1908 года издательства И. Д. Сытина также пополнит музейные фонды. "Эта книга была изъята у гражданки Украины в 2018 году на таможенном посту Джанкой. Книга не была задекларирована. Была проведена экспертиза, на основании которой данная книга была отнесена к редким экземплярам, составляющим историческую и культурную ценность. По решению Министерства культуры РФ ее местом хранения определен Крымский этнографический музей", - сообщила Хвостенко.

Лаптев назвал издание редким. "Мы с ним знакомы только по каталогам, но там упоминаются только копии, а тут подлинник. Это уже говорит о том, что нам повезло получить довольно редкий экземпляр песенника. Будем изучать", - сказал он ТАСС.

Хвостенко отметила, что крымские таможенники в этом году передали в музеи Крыма и Краснодарского края три артефакта: два старинных пистолета и книгу.

Крымский этнографический музей был основан в 1992 году и является одним из ведущих культурно-просветительских и научных учреждений Крыма. Его коллекция насчитывает более 14 тыс. предметов и дает представление о культурах 25 народов и этнических групп полуострова.

Теги
РоссияКрым
Реклама на ТАСС
Центр по сжиганию биоотходов в Петербурге прекратил вредные выбросы в атмосферу
Компания модернизировала оборудование для термической утилизации отходов, отметили в пресс-службе Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС