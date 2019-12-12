Коллекцию Крымского этнографического музея пополнили редкие обереги крымских татар

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Редкие обереги крымских татар - дувалыки, выполненные из серебра и относящиеся к концу XIX века, - поступили в коллекцию Крымского этнографического музея. В них было принято хранить мусульманские молитвы от сглаза и болезней, сообщил ТАСС в четверг директор музея Юрий Лаптев.

"С момента воссоединения с Россией в 2014 году нам впервые начали выделять средства на закупку экспонатов для пополнения коллекции. Сегодня поступил миниатюрный футляр для молитвенника, а также серебряные пряжки и обереги-амулетницы - дувалыки, декоративное полотенце, пояс в традициях Кубачи", - сообщил он.

Дувалыки разной формы (от цилиндра до своеобразных шкатулочек) надевались на шею и носились на груди. Внутрь закладывалась написанная на бумаге или ткани сура Корана, пояснила Алла Герцен, завотделом учета и хранения фондов музея.

Еще один редкий артефакт - парадный женский платок конца XIX века. Его, предположительно, изготовили крымскотатарские мастерицы для гречанки, проживавшей на южном побережье Крыма и принявшей ислам. Об этом свидетельствует вышитая арабская вязь в сочетании с изображением рыб, утверждают в музее. "Это необычное сочетание, и оно интересно тем, что в узорах переплелись две религии: христианство и мусульманство. Мы видим нехарактерное для ислама изображение рыб, а эта религия не допускает чьих-либо изображений, зато встречается у христиан", - рассказала Герцен.

Среди экспонатов есть пояс, выполненный в традициях дагестанского села Кубачи, а также коллекция головных уборов Нижегородской и Воронежской губерний конца XIX - начала XX вв., женский платок золотого шитья и детский парадный чепец.

Общая сумма закупок, которые производились в антикварных лавках и частных коллекциях, составила почти 500 тыс. рублей.

Русский песенник

Редкий русский песенник 1908 года издательства И. Д. Сытина также пополнит музейные фонды. "Эта книга была изъята у гражданки Украины в 2018 году на таможенном посту Джанкой. Книга не была задекларирована. Была проведена экспертиза, на основании которой данная книга была отнесена к редким экземплярам, составляющим историческую и культурную ценность. По решению Министерства культуры РФ ее местом хранения определен Крымский этнографический музей", - сообщила Хвостенко.

Лаптев назвал издание редким. "Мы с ним знакомы только по каталогам, но там упоминаются только копии, а тут подлинник. Это уже говорит о том, что нам повезло получить довольно редкий экземпляр песенника. Будем изучать", - сказал он ТАСС.

Хвостенко отметила, что крымские таможенники в этом году передали в музеи Крыма и Краснодарского края три артефакта: два старинных пистолета и книгу.

Крымский этнографический музей был основан в 1992 году и является одним из ведущих культурно-просветительских и научных учреждений Крыма. Его коллекция насчитывает более 14 тыс. предметов и дает представление о культурах 25 народов и этнических групп полуострова.