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Власти Вологодской области направят на выплаты пострадавшим от паводка 720 тыс. рублей

Деньги выделят из бюджетов муниципалитетов

ТАСС, 12 декабря. Региональные и муниципальные власти Вологодской области направят на выплаты жителям, которые пострадали в результате паводка, 720 тыс. рублей. Специалисты уже откачали воду во всех подтопленных домах, в пункте временного размещения находится только одна семья, сообщили в четверг в пресс-службе регионального правительства.

С 4 по 6 ноября в области выпала месячная норма осадков, в трех районах она была превышена в 1,5 раза, в Вологде и Вологодском районе - в 2,5 раза. 28 тыс. жителей оставались без света, впоследствии энергоснабжение восстановили. Всего из подтопленных домов эвакуировали 70 человек, никто не пострадал. С 6 ноября в 18 муниципалитетах региона вводился режим ЧС, в 15 из них к концу месяца он был снят.

"Сумма ущерба составила 15,28 млн рублей, в том числе 720 тыс. на оказание материальной и финансовой помощи гражданам. Размер единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате осеннего паводка, и финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости определяется по результатам работы комиссий, созданных для оценки степени утраты имущества", - говорится в ответе за запрос ТАСС. В правительстве уточнили, что выплаты уже начались.

Средства на компенсации выделяют из бюджетов муниципалитетов. В случае, если ресурсов будет не хватать, им направят помощь из резервного фонда правительства региона.

По данным пресс-службы, всего за время паводка подтопило 117 домостроений и частично - территории 23 садовых некоммерческих товариществ. "Работы по откачке воды из подвалов жилых домов полностью завершены. По состоянию на 12 декабря, в пункте временного размещения населения остается семья из пяти человек", - добавили в правительстве региона.

Теги
РоссияВологодская область
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