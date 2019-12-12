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Подготовка к 75-летию Победы

Землю с захоронения красноармейцев в чешском городе Йиглава заложат в храм ВС России

На церемонии забора земли присутствовали 100 человек, включая руководителей местных властей, ветеранов и представителей общественности

ПРАГА, 12 декабря. /ТАСС/. Символический забор земли для закладки в фундамент главного храма Вооруженных сил РФ состоялся в четверг с захоронения павших в боях с нацистами красноармейцев в городе Йиглава на юго-востоке Чехии. Об этом сообщил ТАСС глава представительства Министерства обороны РФ по организации военно-мемориальной работы в Чехии Алексей Трякин. Храм будет построен в военно-патриотическом парке "Патриот" Московской области в честь предстоящего празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

"Символический забор земли прошел в месте почетного захоронения 410 советских воинов, павших при освобождении Чехословакии от нацизма весной 1945 года, - отметил он. - На церемонии присутствовали 100 человек, включая руководителей местных властей, ветеранов и представителей общественности. Около половины из ее участников составляли чешские и российские школьники".

В торжественной церемонии приняли участие представители действующих в Чехии посольств России, Азербайджана, Армении, Казахстана и Молдавии. Как отметил Трякин, на почетном кладбище красноармейцев в Йиглаве недавно завершились реставрационные работы. В ходе них на нем были размещены мемориальные доски со 102 ранее неизвестными именами павших воинов-освободителей. Их удалось установить благодаря усилиям инициативной группы, состоящей из учеников средней школы при посольстве РФ в Чехии.

Главный храм Вооруженных сил РФ возводится на добровольные пожертвования и будет открыт в 2020 году в военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" к 75-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне. Главный военный храм станет центром воинской славы и всенародной памяти о павших воинах в годы самой кровопролитной войны в истории человечества. Он будет символизировать духовность русского воинства, поднимающего меч только для защиты своего Отечества.

Теги
ЧехияРоссияПодготовка к 75-летию Победы
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