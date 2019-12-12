Косатка может попасть в Красную книгу

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Окончательной редакции Красной книги еще нет, работа продолжается, так как в ходе ее создания появился ряд животных, о включении которых спорят специалисты. Разработчики считают включение косатки в новую редакцию оправданным после ситуации в бухте Средняя Приморского края, сообщил ТАСС заместитель руководителя Росприроднадзора и председатель комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам Амирхан Амирханов.

"Пока никаких окончательных решений по поводу обновления Красной книги не принято. Есть ряд спорных позиций, по которым комиссия не приняла однозначное решение. Вопрос будет рассматриваться на дельнейших заседаниях, и после получения окончательных выводов по этому вопросу, как от науки, так и органов власти, будет принято окончательно решение", - сообщил Амирханов.

Он пояснил, что окончательного списка животных, которые будут занесены в Красную книгу, нет, а вывешенный общий проект приказа по ней на официальном сайте правовых актов - это стандартная процедура. "Бюро комиссии еще не направило такой перечень в Минприроды. Нерешенными остаются вопросы по ряду животных и птиц. Так, нет решения по косатке", - отметил Амирханов.

По его словам, в целом, вопрос внесения косатки в Красную книгу комиссия считает оправданным, учитывая ситуацию, которая складывалась в течение прошлого и этого года с так называемой китовой тюрьмой.

"Предложения Академии наук России по внесению косатки в Красную книгу основаны на самых современных исследованиях, прежде всего на генетических исследованиях косатки. Более того, выводы специалистов Академии наук и МГУ им. М. В. Ломоносова касаются плотоядной косатки, которая, по мнению ученых, локализована вдоль побережья, и именно она рассматривалась для внесения в Красную книгу РФ", - сообщил он.

Спорные виды

В настоящее время 18 видов животных являются "спорными", сообщил главный аналитик ФГБУ "Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела", кандидат биологических наук, член комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам Валерий Орлов.

"Дело в том, что предлагаемые "спорные виды" согласно действующему законодательству относятся к охотничьим или водным биологическим ресурсам, и их использование и сохранение регулируются охотничьим и рыболовным законодательствами. Оценки их состояния, полученные, с одной стороны, академическим научным сообществом и, с другой стороны, органами управления охотничьим и рыболовным хозяйствами и представителями отраслевой науки, существенно различаются", - пояснил он.

Амирханов отметил, что комиссия также активно обсуждает вопрос включения в Красную книгу гималайского медведя. "Относительно состояния популяции гималайского медведя в Приморском крае, Хабаровском крае, Еврейской автономной области и Амурской области, с учетом позиции субъектов РФ, которые против внесения этого вида в Красную книгу, комиссия не приняла однозначное решение", - сообщил он.

Научный сотрудник Центра кольцевания птиц России Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Софья Розенфельд сообщила, что 5 декабря было совещание по спорным видам птиц. В ходе него предварительно было принято решение по серому гусю. "По гусям было принято решение о внесении некоторых видов в тех регионах, где они занесены в региональные Красные книги", - сообщила она.