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РФ и Хорватия вводят облегченный визовый режим для отдельных граждан с 14 декабря

Право же на безвизовой въезд предоставляется гражданам, имеющим разрешение на временное проживание или вид на жительство, а также сотрудникам, направляемым на работу в диппредставительства

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Соглашение о внесении изменений в Соглашение между РФ и Хорватией о взаимных поездках граждан двух стран вступает в силу с 14 декабря. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Соглашение позволяет сохранить в наших двусторонних отношениях ранее существовавшую визовую практику, которая существенно отличается от принятой в большинстве стран ЕС. Внесенные изменения закрепляют право на безвизовый въезд, транзит и пребывание сроком до 90 дней в течение любого периода в 180 дней для членов экипажей гражданских воздушных и морских судов, аварийно-спасательных бригад в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, для владельцев служебных паспортов, следующих в краткосрочные командировки", - отметили в российском дипведомстве.

В министерстве добавили, что право на безвизовой въезд и пребывание на территории принимающего государства предоставляется гражданам, имеющим разрешение на временное проживание или вид на жительство, а также сотрудникам, направляемым на работу в диппредставительства в течение всего срока аккредитации.

Как указали в МИД РФ, одновременно признаются утратившими силу положения, которые с момента вступления Хорватии в ЕС и ее присоединения 1 июля 2013 года к Соглашению Россия-ЕС об упрощении выдачи виз гражданам РФ и ЕС 2006 года перестали применяться в двусторонней практике.

"Реализация Соглашения призвана способствовать укреплению дружественных отношений между Российской Федерацией и Республикой Хорватия и развитию взаимовыгодных контактов в различных областях двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении министерства.

Теги
РоссияХорватия
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