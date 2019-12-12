Официальный сайт "Союзмультфильма" стал лауреатом "Премии Рунета"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" стала обладателем XVI Национальной премии за вклад в развитие российского сегмента интернета "Премия Рунета" в номинации "Детский Рунет", наградой отметили официальный сайт киностудии. Торжественная церемония вручения прошла в четверг в Доме Пашкова на Воздвиженке, передает корреспондент ТАСС.

"Это очень большой сюрприз для нас. Все-таки "Союзмультфильм" - студия с серьезным историческим бэкграундом, и эта премия показывает, что студия актуальна в современности", - сказал ТАСС директор студии Борис Машковцев.

Руководитель digital-направления "Союзмультфильма" Егор Айзен в беседе с ТАСС отметил, что это не единственная награда обновленного сайта. "Выдвигались наши партнеры, мы работали с компанией King bird, которая разрабатывала нам сайт, они подали заявку на премию. Это была не единственная премия, куда они подали заявку, на днях мы также узнали, что в Tagline мы взяли золото как лучший культурно-развлекательный сайт года и бронзу в номинации "Лучший сайт года". Мы вели этот проект, чтобы сайт получился таким, каким мы хотели, в новом дизайне, с новой айдентикой студии", - подчеркнул он.

"Союзмультфильм" - государственная киностудия мультипликационных фильмов, основанная 10 июня 1936 года. Здесь было создано более 1,5 тыс. мультфильмов. Среди известных работ студии "Золотая антилопа", "Гадкий утенок", "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "Винни пух", "Крокодил Гена", "Ежик в тумане" и другие.

Также в номинации были отмечены школа цифрового творчества "Кодабра" и онлайн-уроки финансовой грамотности для детей по безопасности в киберпространстве - ФинЦЕРТ Банка России.

О премии

"Премия Рунета" является общенациональной наградой в области высоких технологий и интернета, поощряющей выдающиеся заслуги компаний-лидеров в области информационных технологий и электронных коммуникаций, государственных и общественных организаций, бизнес-структур, а также отдельных деятелей, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента сети.

"Премия Рунета" присуждается в 16-й раз, с 2004 года. За это время ее лауреатами стали более 360 организаций.

Организатором премии выступают Ассоциация электронных коммуникаций и Координационный центр национальных доменов .RU/.РФ. Поддержку конкурсу оказывают Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Министерство связи и массовых коммуникаций.