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Москалькова посетила Шестуна в больнице "Матросской тишины"

Уполномоченный по правам человека в РФ отметила, что экс-глава Серпуховского района Подмосковья находится в хороших условиях

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна в больнице СИЗО "Матросская тишина".

Ранее сообщалось, что врачи назначили интенсивную терапию Шестуну после голодовки в СИЗО.

"Я сегодня посещала Александра Шестуна по просьбе его жены, Юлии Шестун, которая, конечно, очень обеспокоена, в каком он сейчас находится состоянии. И я должна была прийти и убедиться в том, что он находится в медицинской части в "Матросской тишине", в реанимационном отделении и ему оказывается необходимая помощь и выслушать его", - сообщила федеральный омбудсмен в прямом эфире "Вести ФМ".

По ее словам, Шестун находится в хороших условиях. "Хотя меня просила его жена рассмотреть вопрос о возможности перевода его в городскую больницу, но он сказал, что ему здесь хорошо, он получает необходимую помощь", - добавила Москалькова.

55-летний Александр Шестун был арестован 14 июня 2018 года. Следственный комитет РФ предъявил ему обвинение в мошенничестве в крупном размере, легализации денежных средств, полученных в результате преступления, незаконной предпринимательской деятельности и получении взятки в особо крупном размере. Уголовное дело насчитывает 162 тома. Шестун и его адвокаты подписали документ об окончании ознакомления с материалами дела, в ближайшее время дело поступит в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Сам Шестун своей вины не признает. Срок его ареста продлен до 13 марта 2020 года.

Потерпевшей в рамках уголовного дела признана администрация Серпуховского района. Шестун занимал пост главы района в 2003-2018 годах.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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