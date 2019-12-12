Проект "Эфир" Генпрокуратуры получил премию Рунета-2019

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Интернет-проект Генеральной прокуратуры России "Эфир" получил премию Рунета за 2019 год. Генеральная прокуратура России стала лауреатом в номинации "Государство и общество" за общественно значимые и государственные интернет-проекты.

Получая премию в ходе церемонии, проходящей в Доме Пашкова Российской государственной библиотеки, официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной напомнил, что информационно-телекоммуникационный сервис "Эфир", позволяющий в том числе в интерактивном режиме отвечать на вопросы, поступающие в чат, был создан более года назад. "Это был шаг в сторону открытости, большей информационной доступности", - подчеркнул он. Куренной поблагодарил генерального прокурора Юрия Чайку за то, что тот поверил и дал возможность "заниматься делом, которое в государственном секторе изначально казалось утопией и, наверное, авантюрой". "Но все получилось", - добавил он.

Вместе с Генеральной прокуратурой победителем в номинации стала Федеральная налоговая служба, которая получает эту премию уже не первый год.

Открывший церемонию вручения премии, которая в этом году проходит уже 16-й раз, глава Роспечати Михаил Сеславинский заметил, что среднее медиапотребление в настоящее время составляет 8 часов в сутки, из них на чтение книг и газет приходится лишь 13 минут 48 секунд.