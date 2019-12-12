Участник акции 27 июля в Москве Суровцев объявил голодовку в СИЗО

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС /. Участник акции протеста 27 июля в центре Москвы Сергей Суровцев объявил голодовку в СИЗО в знак протеста против уголовного преследования в отношении него и других участников этого митинга. Об этом сообщил ТАСС адвокат Суровцева Василий Кушнир.

"Суровцев содержится в СИЗО 5 "Водник". Он объявил голодовку, чтобы добиться прекращения своего уголовного дела и дел других участников этой акции",- сказал адвокат. Ранее Суровцев был арестован Басманным судом Москвы на два месяца.

Ранее в СК РФ сообщили, что анализ видео с камер наблюдения и свидетельские показания позволили установить, что 27 июля 30-летний Сергей Суровцев, находясь на Тверской улице, поднял секцию металлического ограждения, нанес ею удар сотруднику Росгвардии, а затем пытался блокировать передвижение других правоохранителей, охранявших общественный порядок. После этого он скрылся в толпе. Ему предъявлено обвинение в применении к представителю власти насилия, неопасного для его жизни (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Как следует из открытых данных, Суровцев занимался бизнесом в сфере интернет-технологий, был одним из основателей проекта Shopster Analytics, который отслеживает перемещения посетителей торговых центров по Wi-Fi.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1000 человек. СК возбудил уголовное дело по статьям 318 и 212 ("Применение насилия в отношении представителя власти" и "Участие в массовых беспорядках") УК РФ. Были арестованы более 10 человек, в отношении некоторых из них вынесены приговоры.