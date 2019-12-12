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Президент Чехии: маршал Конев заслуживает того, чтобы памятник ему стоял в Праге

Иван Конев является освободителем чешской столицы, подчеркнул Милош Земан

ПРАГА, 13 декабря. /ТАСС/. Маршал Советского Союза Иван Конев (1897-1973) является освободителем Праги от нацистов и поэтому заслуживает того, чтобы памятник ему стоял в чешской столице. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан, выступая в четверг в эфире телеканала Barrandov.

"Совершенно бесспорно, что Конев является освободителем Праги. Он заслуживает памятника, [установленного в районе Прага-6]", - подчеркнул градоначальник.

Совет района Прага-6 принял 12 сентября постановление о переносе памятника Коневу, который был установлен около 40 лет назад. На его месте должен быть установлен мемориал в честь освобождения Праги. Муниципалитет района планирует найти площадку, куда будет перемещен памятник советскому маршалу.

Свое возмущением решением о переносе памятника 13 сентября выразил МИД РФ. В министерстве отметили, что принятое на муниципальном уровне решение "способно стать заметным раздражителем в двусторонних отношениях, серьезно омрачить их атмосферу и не останется без ответа". Как подчеркнули в ведомстве, МИД рассчитывает, что "инициаторы готовящейся беспрецедентной акции одумаются, поймут все последствия своей выходки".

В сентябре Земан уже высказывался за сохранение памятника Коневу в шестом столичном районе. Как глава государства тогда заявил в эфире телеканала Barrandov, он "рекомендовал бы оставить памятник на месте". 14 сентября ЦК Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) принял постановление с призывом к правительству, МИД и министерству обороны республики воспрепятствовать реализации планов властей района Праги-6 перенести памятник Коневу.

Памятник Коневу установили в Праге в 1980 году. Событие было приурочено к 35-й годовщине освобождения города от нацистов войсками 1-го Украинского фронта, которыми командовал полководец. Монумент находится в собственности властей шестого столичного района.

Теги
Земан, МилошЧехияРоссия
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