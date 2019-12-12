Мэр Рима объявила о закрытии всех столичных школ в связи с непогодой

РИМ, 13 декабря. /ТАСС/. Мэр Рима Вирджиния Раджи распорядилась закрыть в пятницу все столичные учебные заведения для школьников и детей дошкольного возраста. Как указывается на сайте мэрии, такое решение обусловлено рекомендацией департамента гражданской защиты в связи с непогодой.

Согласно прогнозам метеорологических служб, на столичный регион обрушатся сильные дожди, которые будут сопровождаться мощными порывами ветра. Раджи рекомендовала жителям Рима максимально ограничить свои перемещения по городу. Помимо школ закрыты будут также городские парки и кладбища. Не исключено, что Археологический парк Колизея может также объявить о закрытии.

Непогода охватила северные и центральные районы Италии. Так, на севере, в том числе в Милане, этой ночью ожидается снег. При этом во многих северных областях страны, а также в Тоскане снег уже выпал.