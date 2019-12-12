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Зеленский сожалеет, что сериал с ним в главной роли сняли с эфира в России

Ранее канал ТНТ перевел показ "Слуги народа" на платную онлайн-платформу Premier

КИЕВ, 13 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу того, что сериал "Слуга народа" с его участием сняли с эфира в России.

"Меня этот случай очень удивил. Две серии показали и сняли с эфира. Мне кажется, это информационная большая ошибка канала или власти", - сказал он в эфире украинского телеканала "1+1". При этом Зеленский считает, что те, кто хотел посмотреть продолжение сериала, воспользуются порталом YouTube.

Телеканал ТНТ 11 декабря показал три первые серии "Слуги народа", после чего заявил, что переводит показ на свою платную онлайн-платформу Premier. Представители ТНТ не сообщали ранее, что три серии объявленной телепремьеры были продемонстрированы в рамках промоакции.

Теги
УкраинаРоссияЗеленский, Владимир Александрович
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