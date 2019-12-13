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В работе Facebook произошел сбой

Около 38% пользователей не могут зайти в свою учетную запись

ТАСС, 13 декабря. Проблемы в работе социальной сети Facebook наблюдаются в пятницу в ряде стран. Об этом сообщается на сайте Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов.

По его данным, неполадки в работе Facebook возникли в 06:21 мск 13 декабря. Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются в США, в некоторых странах Европы, а также в Латинской Америке.

Около 38% пользователей Facebook не могут зайти в свою учетную запись, еще 31% жалуются на проблемы в работе приложений, а 30% испытывают затруднения с просмотром ленты.

Ранее сайт Downdetector сообщал о сбоях в работе социальной сети Instagram и онлайн-видеохостинга YouTube.

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США
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