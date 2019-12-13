{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бизнес ЕАО ждет от нового главы области ускорения работы по вводу моста через Амур в Китай

По мнению экспертов, также необходимо обратить внимание на строительство дорог к месторождениям полезных ископаемых в регионе

ТАСС, 13 декабря. Предпринимательское сообщество в Еврейской автономной области (ЕАО) ожидает от нового главы ЕАО активной работы по вводу трансграничного моста через Амур в Китай и усиления инфраструктурной поддержки. Об этом сообщили ТАСС опрошенные в регионе эксперты.

12 декабря президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Еврейской АО Александра Левинталя и назначил сенатора Ростислава Гольдштейна врио руководителя региона.

"Мы рассчитываем на то, что новый руководитель сможет ускорить работу по завершению строительства и вводу в эксплуатацию моста Нижнеленинское - Тунцзян, чего регион ожидает уже давно. Мост позволит использовать весь транзитный потенциал области, а соответственно, дать импульс развития местному бизнесу", - сказал председатель Торгово-промышленной палаты ЕАО Михаил Половинко.

Значительная часть предприятий в области, в том числе добывающих, ориентирована на работу с Китаем, с запуском моста, они получат возможность реализовать свои проекты с наибольшей экономической пользой для региона. Мост Нижнеленинское - Тунцзян - это первый железнодорожный мост между странами. Его длина составляет 2209 м, 309 из них приходится на российскую сторону. Китай завершил строительство своей части.

Соглашение о строительстве моста было подписано в 2013 году, сроки его сдачи неоднократно переносились, последним назывался 2020 год. На 25% (2,5 млрд рублей) объект финансирует Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона, на 75% - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) через российско-китайский фонд (CIC). Его стоимость оценивалась в 9 млрд рублей.

Развитие инфраструктуры

В Инвестиционном агентстве ЕАО ТАСС сообщили, что завершение строительства моста в Китай - одна из важнейших задач, которую предстоит решить новому руководителю области. "Помимо этой работы, надеемся, что Ростислав Эрнстович сможет решить и другие вопросы, связанные с развитием инфраструктуры. Работу в этом направлении необходимо усиливать", - сказал руководить агентства Михаил Юркин.

Он указал на необходимость обратить внимание на строительство дорог к месторождениям полезных ископаемых в области. Так, крупное месторождение брусита в области можно будет вовлечь в оборот со строительством дороги к нему, стоимость которой оценивается в 8 млрд рублей. Гольдштейн, по его мнению, сможет донести значимость таких проектов до федерального центра.

Поддержка нужна и другим добывающим проектам, в частности в разработке месторождения графита.

"Отсутствие инфраструктуры сдерживает инвесторов, российских и зарубежных. Еще одним таким сдерживающим фактором является невозможность задействовать большие площади земли в сельском хозяйстве. Нужны значительные вложения средств в мелиорацию и раскисление почв. Интерес к работе в сфере сельского хозяйства в ЕАО проявляют китайские инвесторы, в том числе крупнейшая китайская сельскохозяйственная корпорация Country Garden Group", - заключил Юркин.

Теги
РоссияЕврейская автономная областьДальний Восток
Реклама на ТАСС
Акции протеста в Гонконге
Полицейским Гонконга за полгода протестов выплатили $122 млн за сверхурочную работу
По данным местных властей, в среднем порядка 11 тыс. офицерам во время массовых акций ежемесячно приходилось работать сверх нормы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС