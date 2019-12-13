Бизнес ЕАО ждет от нового главы области ускорения работы по вводу моста через Амур в Китай

ТАСС, 13 декабря. Предпринимательское сообщество в Еврейской автономной области (ЕАО) ожидает от нового главы ЕАО активной работы по вводу трансграничного моста через Амур в Китай и усиления инфраструктурной поддержки. Об этом сообщили ТАСС опрошенные в регионе эксперты.

12 декабря президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Еврейской АО Александра Левинталя и назначил сенатора Ростислава Гольдштейна врио руководителя региона.

"Мы рассчитываем на то, что новый руководитель сможет ускорить работу по завершению строительства и вводу в эксплуатацию моста Нижнеленинское - Тунцзян, чего регион ожидает уже давно. Мост позволит использовать весь транзитный потенциал области, а соответственно, дать импульс развития местному бизнесу", - сказал председатель Торгово-промышленной палаты ЕАО Михаил Половинко.

Значительная часть предприятий в области, в том числе добывающих, ориентирована на работу с Китаем, с запуском моста, они получат возможность реализовать свои проекты с наибольшей экономической пользой для региона. Мост Нижнеленинское - Тунцзян - это первый железнодорожный мост между странами. Его длина составляет 2209 м, 309 из них приходится на российскую сторону. Китай завершил строительство своей части.

Соглашение о строительстве моста было подписано в 2013 году, сроки его сдачи неоднократно переносились, последним назывался 2020 год. На 25% (2,5 млрд рублей) объект финансирует Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона, на 75% - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) через российско-китайский фонд (CIC). Его стоимость оценивалась в 9 млрд рублей.

Развитие инфраструктуры

В Инвестиционном агентстве ЕАО ТАСС сообщили, что завершение строительства моста в Китай - одна из важнейших задач, которую предстоит решить новому руководителю области. "Помимо этой работы, надеемся, что Ростислав Эрнстович сможет решить и другие вопросы, связанные с развитием инфраструктуры. Работу в этом направлении необходимо усиливать", - сказал руководить агентства Михаил Юркин.

Он указал на необходимость обратить внимание на строительство дорог к месторождениям полезных ископаемых в области. Так, крупное месторождение брусита в области можно будет вовлечь в оборот со строительством дороги к нему, стоимость которой оценивается в 8 млрд рублей. Гольдштейн, по его мнению, сможет донести значимость таких проектов до федерального центра.

Поддержка нужна и другим добывающим проектам, в частности в разработке месторождения графита.

"Отсутствие инфраструктуры сдерживает инвесторов, российских и зарубежных. Еще одним таким сдерживающим фактором является невозможность задействовать большие площади земли в сельском хозяйстве. Нужны значительные вложения средств в мелиорацию и раскисление почв. Интерес к работе в сфере сельского хозяйства в ЕАО проявляют китайские инвесторы, в том числе крупнейшая китайская сельскохозяйственная корпорация Country Garden Group", - заключил Юркин.