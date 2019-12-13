В Роскачестве рассказали, как выбрать новогоднюю гирлянду

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Безопасная новогодняя гирлянда во время работы не должна выделять резкий запах пластмассы, а вся информация об изделии должна быть на русском языке. Об этом говорится в сообщении Роскачества, поступившем в ТАСС.

Небезопасные гирлянды могут быть причиной пожара или отравления вредными веществами, отметили в Роскачестве. Чтобы избежать негативных последствий, приобретать гирлянды необходимо в официальных местах продаж у продавцов, которые могут предоставить сертификат соответствия. Информация об изделии на упаковке должна быть на русском языке. Если на коробке содержится только информация на азиатских языках, а сверху наклеена этикетка на русском, это может означать, что гирлянда ввезена в Россию неофициально, указали в Роскачестве.

При покупке необходимо проверить качество и целостность обмотки провода, особенно в местах соединения с блоком питания и вилкой. По возможности товар необходимо протестировать. От гирлянды не должно исходить резкого химического запаха, наличие которого говорит о низком качестве ПВХ, поскольку при нагревании такой прибор будет еще сильнее пахнуть и, возможно, выделять токсичные вещества.

Вилка изделия должна быть из качественного материала, стандартной формы. Различные фигурные, декоративные вилки зачастую ломаются быстрее, пояснили в Роскачестве.

При использовании гирлянды на улице необходимо убедиться, что она обладает необходимой степенью защиты от влажности. Для использования внутри помещения можно выбрать степень защиты IP20. Для использования на улице под навесом, без прямого контакта с осадками блока питания и вилки - IP44. Степень защиты IP65 позволяет круглогодичное использование при любых погодных условиях.

Также необходимо убедиться, что изоляция не повреждена, провод плотно прилегает ко всем элементам гирлянды, гладкий, без трещин и заусенцев. Часть провода без лампочек должна быть достаточно, но не излишне длинной. Оптимальная длина - от 1,5 м внутри помещений, и от 10 м для украшения на улице, считают эксперты Роскачества.

Чтобы избежать возгорания, нельзя оборачивать электролампы бумагой, тканью и другими горючими материалами. При обнаружении неисправности в иллюминации - нагрев проводов, нетипичное мигание лампочек, искрение - устройство должно быть немедленно обесточено.