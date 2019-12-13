Полицейским Гонконга за полгода протестов выплатили $122 млн за сверхурочную работу

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 13 декабря. /ТАСС/. Полиция Гонконга выплатила своим сотрудникам в общей сложности 950 млн гонконгских долларов ($122 млн) в качестве оплаты за сверхурочную работу за шесть месяцев протестных акций. Соответствующую информацию представило в пятницу Управление безопасности этого специального административного района КНР во время слушаний в финансовом комитете Законодательного совета.

В докладе отмечается, что в среднем порядка 11 тыс. офицерам во время массовых протестов ежемесячно приходилось работать сверх нормы, и за это им выплачивалась компенсация. В ведомстве уточнили, что максимальное время переработки для полицейских не могло превышать 60 часов в месяц.

Общий штат сотрудников гонконгской полиции составляет около 31 тыс. человек. В текущем финансовом году на содержание правоохранительных органов из бюджета было выделено 20,2 млрд гонконгских долларов ($2,6 млрд).

В начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции из числа студенческой молодежи продолжили антиправительственные выступления. Они периодически сопровождаются блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. Однако за последний месяц ситуация в городе остается спокойной, митинги стали проходить в мирном ключе.