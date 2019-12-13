Орденом императора Японии наградили экс-ректора Сахалинского государственного университета

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Бывший ректор Сахалинского государственного университета (СахГУ) Борис Мисиков получил в четверг одну из высших наград Японии - орден Восходящего солнца (золотые лучи с шейной лентой). Об этом в пятницу сообщили ТАСС в генеральном консульстве Японии в Южно-Сахалинске.

"Борис Мисиков удостоен награды за вклад в развитие академических обменов и взаимопонимания между Японией и Россией", - сообщил собеседник агентства.

По информации консульства, благодаря усилиям и инициативе Мисикова началось и развивается до сих пор сотрудничество СахГУ с японскими вузами. "Деятельность экс-руководителя вуза можно считать мостом в укреплении взаимоотношений между Японией и Сахалином", - добавили в консульстве. Ранее в Сахалинской области императорским орденом были удостоены бывший и нынешний председатели общества "Сахалин - Япония" Николай Зотов и Галина Зражаева, президент общественной организации "Сахалин - Хоккайдо" Масаёси Сирохата, преподаватель школы икебаны "Согецу" Александра Кудряшова, бывший начальник управления транспорта и связи правительства региона Валерий Белоносов.

Борис Мисиков родился 25 марта 1951 года в селе Чемал Алтайского края. С 1991 по 2012 годы он занимал должность ректора Южно-Сахалинского государственного педагогического института, который в 1998 году стал Сахалинским государственным университетом. Во время его работы началось и активно развивалось сотрудничество СахГУ с японскими вузами. Сейчас СахГУ является основной площадкой для академических и студенческих обменов с Японией в Сахалинской области.

В 2013 году Мисиков освободил пост ректора и занял должность президента СахГУ, которой ранее не существовало. Он также является членом регионального политического совета партии "Единая Россия".

Орден Восходящего солнца учрежден в 1875 году, он имеет восемь степеней. Со второй половины прошлого века им награждены более 50 граждан СССР и России, в основном это деятели науки и искусства, востоковеды, исследователи Японии. Среди них - музыканты Мстислав Ростропович и Валерий Гергиев, режиссер Юрий Любимов, танцовщики и балетмейстеры, народные артисты СССР Борис Акимов и Владимир Васильев, генеральный директор Большого театра Владимир Урин.