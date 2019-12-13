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В НМИЦ здоровья детей под руководством Каабака будет проведена пересадка почки ребенку

Как сообщили в центре, пересадка будет проведена от посмертного донора

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Трансплантолог Михаил Каабак после резонансного возвращения к работе в Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) здоровья детей Минздрава России в пятницу проведет первую операцию по пересадке маленькому ребенку почки от посмертного донора, сообщили ТАСС в пресс-службе НМИЦ.

Как уточнил собеседник агентства, операция должна начаться "в 8 часов утра в НМИЦ "Здоровья детей" Минздрава России". Пересадка будет проведена от посмертного донора.

Что произошло

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что родители пациентов НМИЦ здоровья детей требуют сохранить действовавшую в течение года программу по трансплантации. Оперирующие врачи-трансплантологи Каабак и Надежда Бабенко, работавшие в центре на четверть ставки, с февраля провели 23 операции по пересадке, однако в сентябре, когда они принесли трудовые книжки в центр для оформления на полную ставку, им сообщили, что их работа в центре завершена. Позднее в СМИ со ссылкой на Каабака появилась информация о том, что 75 детей нуждаются в трансплантации почки. Глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщала, что на данный момент в регистре находятся 25 детей.

Скворцова встретилась с транплантологами Каабаком и Бабенко 26 ноября, а 28 ноября врачи были приняты в штат НМИЦ здоровья детей с повышением - руководителем отдела трансплантации органов детям и заместителем руководителя соответственно. Позднее Каабак на брифинге сообщил, что на данный момент восемь детей ожидают трансплантации почки, дети готовятся к пересадке. Три операции врачи планируют провести до конца года.

Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссия
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