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Моряки Черноморского флота во время экспедиции открыли четыре новых острова в Красном море

Результаты новых исследований переданы в центральное картографическое производство ВМФ и будут использованы для корректировки навигационных карт

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Экипаж гидрографического судна Черноморского флота "Донузлав" при обследовании акватории Красного моря обнаружил четыре ранее неизвестных участка суши. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы флота.

"За 99 дней похода экипаж гидрографического судна (ГС) Черноморского флота (ЧФ) "Донузлав" прошел более 5,5 тыс. морских миль, обследовал и выполнил промеры акватории площадью около 7 тыс. кв. км в Черном, Средиземном и Красном морях. Во время экспедиции черноморцы очертили сразу четыре ранее неизвестных участка суши, обнаруженных в Красном море, и исследовали три острова", - сообщили на флоте.

Отмечается, что ранее исследование данной акватории гидрографами Черноморского флота проводилось в 1911 году. Итогом нынешнего обследования стало открытие коралловых островов и обновление картографической информации - были заполнены так называемые белые пятна на тех участках акватории, которые не обследовались ранее.

"Результаты новых исследований переданы в центральное картографическое производство ВМФ и будут использованы для корректировки навигационных карт для обеспечения безопасного плавания военных кораблей и гражданского судоходства", - подчеркнули на флоте.

Гидрографическое судно "Донузлав" оснащено современным оборудованием для радиолокационных, метеорологических и химико-гидрологических наблюдений, а также двумя гидрографическими промерными катерами. Экипаж судна составляет 58 человек, на борт может быть принята научная группа из 12 человек.

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