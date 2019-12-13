В Самаре в 2020 году пройдет первый инклюзивный форум, посвященный адаптивным практикам

САМАРА, 13 декабря. /ТАСС/. Первый в России инклюзивный форум, на котором представители разных городов страны смогут поделиться лучшими адаптивными практиками, пройдет в Самаре в 2020 году. Об этом сообщил в пятницу ТАСС Алексей Транцев - руководитель всероссийского инклюзивного ресурсного центра, открытого в областном центре по президентскому гранту.

"В мае-июне пройдет первый большой инклюзивный форум, посвященный адаптивным практикам. Такого раньше в России не было. Большое достижение, что это будет не в Москве, не в Петербурге, не в Сочи, а в Самарской области", - сказал он

Планируется, что в форуме примут участие до тысячи человек - тех, кто практикует инклюзию в России. "Наша задача - собрать лучших, пригласить тех, кто занимается инклюзивными танцами, декоративно-прикладным искусством, театрами, оказывает поддержку инвалидам. Чтобы они в одном месте могли поделиться наработками, освоить что-то новое", - пояснил Транцев, отметив, что планирует пригласить на форум и людей без инвалидности, которых интересует инклюзивная тематика.

Всероссийский инклюзивный ресурсный центр открылся в Самаре по президентскому гранту. Основная задача центра - повышение уровня социальной активности людей с инвалидностью и их вовлечение в социально-экономические и культурные процессы общества. Инклюзивной командой центра будет развиваться четыре направления работы - туризм, декоративно-прикладное искусство, адаптивные салонные балы, волонтерство.