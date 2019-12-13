Для жителей Сахалинской области 31 декабря объявили выходным днем

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поддержал инициативу местных жителей сделать 31 декабря выходным днем и в пятницу подписал соответствующий указ.

Ранее губернатор получил от жителей региона многочисленные обращения в социальных сетях с просьбой отменить рабочий день в преддверии Нового года. В своем указе Лимаренко рекомендует руководителям организаций и учреждений всех форм собственности перенести рабочий день со вторника, 31 декабря, на субботу, 28 декабря.

"31 декабря островитяне готовятся к Новому году - накрывают на стол, приглашают гостей и наводят порядок в доме. Как правило, заниматься этим приходится вечером, после работы. Думаю, будет правильным, если сахалинцы и курильчане в этот день отдохнут от трудовой деятельности и спокойно подготовятся к любимому всеми празднику", - написал Лимаренко в своем Telegram-канале.

Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме в конце ноября внесли в нижнюю палату законопроект об установлении выходного дня 31 декабря. В пояснительной записке к нему говорится, что, как показывает практика, если 31 декабря выпадает на рабочий день, сотрудники не выполняют свои трудовые функции в полном объеме, что обусловлено подготовкой к Новому году.

Президент России Владимир Путин 10 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пообещал рассмотреть предложение сделать 31 декабря выходным днем.

Перенести рабочий день с 31-го на 28 декабря ранее решили власти 13 регионов: Свердловской, Курганской Кировской, Томской, Новосибирской, Орловской, Самарской, Псковской и Ленинградской областей, Бурятии, Ставрополья, Крыма и Карачаево-Черкесии.