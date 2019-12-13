{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд в Москве решит вопрос о принятии иска к родителям, не забирающим дочь из клиники 5 лет

Ранее к родителям уже подавались иски об ограничении прав, но они были отклонены

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы рассматривает вопрос о принятии к производству иска органов опеки с требованием ограничить родительские права отца и матери девочки, которую они 5 лет не забирают из клиники "Мать и дитя".

"К нам в суд вчера поступил иск об ограничении родительских прав. Истцом является отдел социальной защиты населения района Арбат ЦАО Москвы. Ответчики - Зинкин Юрий и Татьяна Максимова. Сейчас решается вопрос о принятии иска к производству. Если его примут, то, скорее всего, заседание пройдут в закрытом режиме", - сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Ранее в материале на сайте "Медузы" сообщалось, что родившаяся в 2014 году в клинике "Мать и дитя" на Севастопольском проспекте девочка после выписки снова была возвращена матерью в отделение патологии новорожденных этой клиники. По данным издания, ребенок находится в медучреждении в течение пяти лет.

Как следует из базы данных суда, к Максимовой и Зинкину уже подавались иски об ограничении родительских прав, но они были отклонены.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Опрос: большинство работающих россиян готовы променять новогодний корпоратив на премию
Денежный эквивалент корпоративной вечеринке они в среднем определяют в 4,7 тыс. рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС