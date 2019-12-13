Суд в Москве решит вопрос о принятии иска к родителям, не забирающим дочь из клиники 5 лет

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы рассматривает вопрос о принятии к производству иска органов опеки с требованием ограничить родительские права отца и матери девочки, которую они 5 лет не забирают из клиники "Мать и дитя".

"К нам в суд вчера поступил иск об ограничении родительских прав. Истцом является отдел социальной защиты населения района Арбат ЦАО Москвы. Ответчики - Зинкин Юрий и Татьяна Максимова. Сейчас решается вопрос о принятии иска к производству. Если его примут, то, скорее всего, заседание пройдут в закрытом режиме", - сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Ранее в материале на сайте "Медузы" сообщалось, что родившаяся в 2014 году в клинике "Мать и дитя" на Севастопольском проспекте девочка после выписки снова была возвращена матерью в отделение патологии новорожденных этой клиники. По данным издания, ребенок находится в медучреждении в течение пяти лет.

Как следует из базы данных суда, к Максимовой и Зинкину уже подавались иски об ограничении родительских прав, но они были отклонены.