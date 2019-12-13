Бесплатное жилье и подъемные. Как правильно переехать на Дальний Восток

Дальний Восток России — колоссальная территория для самореализации. Инвесторы, в том числе иностранные, готовы обеспечивать переселенцев рабочими местами с достойной зарплатой. Рассказываем о тонкостях, которые необходимо знать при переезде.
Почему именно Дальний Восток?
В последние годы регионы ДФО стали приоритетными, их активно заселяют и застраивают. В отличие от переезда в другие города, здесь можно получить повышенный размер подъемных. Например, участник программы переселения получает 240 тыс. рублей, а каждый член его семьи — по 120 тыс. рублей. Помимо этого, можно встать на учет в центр занятости и получать пособие по безработице в течение шести месяцев.
На какую поддержку можно рассчитывать?
В первую очередь все зависит от компании, с которой подписан рабочий контракт. При трудоустройстве в государственные органы в районах Крайнего Севера положены оплата дороги, багажа и дополнительный недельный отпуск на обустройство.
Если предприятие участвует в программе "Трудовая мобильность", можно получить деньги за билеты и багаж, а также компенсацию аренды квартиры. Одно из условий этой программы — отработать на предприятии не менее трех лет.
Есть ли дополнительные льготы для врачей и учителей?
Медикам и преподавателям, прибывшим в сельскую местность, также компенсируются затраты на переезд и предоставляется служебное жилье. Кроме того, можно получить дополнительные деньги на оплату услуг ЖКХ, проезд в общественном транспорте и путевку в санаторий.
Выгодно ли ехать на Крайний Север?
Согласно Трудовому кодексу, выбор отдаленного региона с не самым комфортным климатом может принести и свои плюсы. Например, процентная надбавка к зарплате может составить от 20 до 100 в зависимости от стажа, также положен дополнительный отпуск от 8 до 24 дней и оплата дороги к месту отпуска и обратно.
Работникам до 30 лет дают статус молодого специалиста и выплачивают единовременную премию в размере оклада.
А что в остальных регионах, менее суровых?
Если нет желания отправляться на край света и хочется жить на Дальнем Востоке, но в комфортном климате и более развитом регионе, то обратите внимание на вакансии в крупных городах. Здесь тоже достаточно льгот и заманчивых предложений.
Например, во Владивостоке несколько семей уже получили льготные ипотечные кредиты под 2% годовых. В числе требований — прописаться в новом жилье в течение девяти месяцев после получения права собственности и сохранять прописку не менее пяти лет.
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