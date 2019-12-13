Бесплатное жилье и подъемные. Как правильно переехать на Дальний Восток

В первую очередь все зависит от компании, с которой подписан рабочий контракт. При трудоустройстве в государственные органы в районах Крайнего Севера положены оплата дороги, багажа и дополнительный недельный отпуск на обустройство.

Если предприятие участвует в программе "Трудовая мобильность", можно получить деньги за билеты и багаж, а также компенсацию аренды квартиры. Одно из условий этой программы — отработать на предприятии не менее трех лет.